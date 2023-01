von Tibor Martini Das ging nach hinten los: Weil Tesla innerhalb weniger Monate mehrfach die Preise für seine Autos gesenkt hat, sind nun Kunden sauer, die ihr Auto teurer bezahlt haben. Der Preisunterschied fällt in der Tat deutlich aus.

Eigentlich sind Rabatte etwas Feines, sollte man meinen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn man das Produkt bereits vor dem Rabatt gekauft hat und nichts davon ahnte, dass es bald zum Schnäppchenpreis angeboten werden könnte, sorgt das nicht für Freude. Genauso geht es aktuell etlichen Tesla-Kunden in China.

Tesla selbst scheint im wichtigen chinesischen Markt zuletzt etwas Aufholbedarf gehabt zu haben: Zum Ende des Monats schließt Tesla seine "Gigafactory" in Shanghai und gibt allen Mitarbeitern frei. Die These vieler Analysten: Die Nachfrage ist aktuell geringer als das Angebot, Tesla versuche daher, die Bestände erst einmal abzuverkaufen. Hinzu kommt die steigende Konkurrenz von inländischen Autobauern, die sich wie BYD, NIO und XPeng ebenfalls auf Elektroautos spezialisieren und Tesla damit das Wasser abgraben. Und zuletzt gab es noch eine durchwachsene Bilanz bei den Quartalszahlen: Während sich Analysten 421.000 abgesetzte Autos erhofften, meldete Tesla nur 405.000 Exemplare – ein Minus von gut 4 Prozent, das an der Börse nicht gut ankam.

Tesla-Kunden: "Gebt das Geld zurück, erstattet unsere Autos zurück"

Für Tesla mit seinen im Vergleich hohen Margen ist es daher nur logisch, an den Preisen zu schrauben und die eigenen Autos günstiger anzubieten. Das Kalkül: Man verdient dann zwar nicht mehr so viel am einzelnen Auto, kann sich aber gegen die Konkurrenz stärker behaupten und wieder Marktanteile gewinnen. Zuletzt griff Tesla am Freitag erneut zu dieser Maßnahme.

Wie deutlich diese Preissenkungen ausfielen, überraschte allerdings doch: Tesla-Neuwagen kosten nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen 13 bis 24 Prozent weniger als noch vor einem halben Jahr. Für viele Kunden heißt das: Sie haben zu viel bezahlt und sehen bei einem Weiterverkauf ihr Geld wahrscheinlich nicht wieder. So kam es dann am Wochenende vor chinesischen Tesla-Filialen zu großen Protesten: "Gebt das Geld zurück, erstattet unsere Autos zurück", sang etwa eine Menschenmenge vor der Filiale in Chengdu. Nun muss Elon Musk zeigen, wie er seine Kunden besänftigen kann.

