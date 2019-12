Bank hat meinen Kfz Brief ausgegeben ohne das Geld vom Händler zu bekommen Auto und Geld sind jetzt weg

Habe mir ein neues Auto gekauft bei meinem alten Auto waren noch 11500 Euro offen die der Händler ablösen wollte aber nicht getan hat aber die Bank hat ihm aber den Kfz Brief ausgehändigt bin seit 3 Jahren vor Gericht und alles verloren obwohl ich es immer so gemacht habe und die Bank Werbung macht die dieses aussagt de Händler ist Pleite und wegen Betrug von mir angezeigt worden da ich gegen die Bank verloren habe und die Berufung zurück gewiesen wurde was nicht einmal mein Anwalt versteht habe ich noch eine Schuld offen von 10500 Euro offen habe aber schon 1500 mehr bezahlt als ich hätte vertraglich müssen bei 10500 Euro hat die Bank zur Prüfung der Lage 2015 das einziehen meiner Raten stillgelegt die jetzt leider wieder zum tragen kommen und die drei Jahre der Ratenpause werden mir dann wohl auch noch die Zinsen aufgedrückt ich hoffe mir Kann jemand aus dieser Geschichte raus helfen ich bzw mein Anwalt Wiesen nicht mehr weiter