Seit der E-Bike-Welle besitzen immer mehr Haushalte ein oder zwei hochwertige Räder. Der Versicherungsschutz ist nicht billig, denn Räder werden häufig gestohlen.

Vor zehn Jahren haben nur wenige Sportler mehr als 2000 Euro für ein Fahrrad ausgegeben. Mit dem Siegeszug der E-Bikes hat sich das geändert. In vielen Haushalten stehen inzwischen zwei Pedelecs. Häufig mit einem Wert oberhalb von 3000 Euro. Manchmal kommt auch noch ein Lastenrad dazu – hier kann der Preis leicht über 5000 Euro liegen. Wird dann der Fahrradkeller ausgeräumt, beträgt der Verlust schnell 8000 Euro mehr.

Solche Kosten übernimmt die Hausratsversicherung nicht. Um sich vor Diebstahl zu schützen, benötigt man eine spezielle Fahrradversicherung. Denn Fahrräder werden gern gestohlen. In Deutschland wurden 2019 rund 278.000 Fahrräder gestohlen, in nur 9 Prozent der Fälle taucht das Rad wieder auf. Wirkliche Bemühungen der Polizei den Radklau zu stoppen, gibt es kaum.

Ein Rad kann auf zwei Wegen versichert werden. Einmal als Option zu einer bestehenden Hausratversicherung. Eine spezielle Versicherung kann aber günstiger sein. Vor allem ist sie für alle interessant, die keine Hausratversicherung abschließen wollen oder die einen besonders umfassenden Schutz für ihr Rad haben wollen – etwa gegen Vandalismus. Oder wenn auch Unfallschäden abgesichert werden sollen.

Für den Test wurden 62 Tarife von 24 Anbietern vergleichen. Für die Modellrechnungen wurden die Kosten für ein klassisches Fahrrad (1500 Euro), zwei E-Bikes (2500 und 3500 Euro) und ein E-Lastenrad berechnet. Als Regionen wurden Leipzig und Remscheid gewählt. Leipzig ist die Großstadt mit den meisten Fahrraddiebstählen pro 100.000 Einwohnern (1700), Remscheid die mit den wenigsten (62).

Bedingungen genau lesen

Alle Tarife leisten Ersatz bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub und das rund um die Uhr. Eine Einschränkung zu Nachtzeiten, wie sie manchmal in Hausratversicherungen gilt, gibt es bei den Spezialtarifen nicht. Für ein 2500 Euro teures Elektrorad kostet der Diebstahlsschutz mindestens 32 Euro im Jahr. Eine umfassendere Versicherung sogar mindestens 65 Euro. Pro Rad versteht sich.

Auf jeden Fall müssen die Bedingungen genau studiert werden. So gibt es Vorgaben zur Wahl des Schlosses, bei vielen Versicherungen muss das Rad zudem an einem "ortsfesten Gegenstand" wie einem Laternenpfahl gesichert werden. Wichtig ist auch die Frage des "Teilediebstahls". Die Warentester empfehlen nur Verträge, die auch den Klau von Rädern, Sattel oder Akku mit abdecken. Vandalismus wird in 52 von den 62 Tarifen versichert. Schäden durch Unfälle oder Stürze werden in drei Viertel der Verträge abgedeckt. Vorsicht bei Reisen: In nur 46 Fällen gilt der Schutz auch weltweit.

Große Preisspanne

Bei einer Hausratversicherung sind Fahrräder in Haus, Wohnung oder verschlossenem Keller versichert. Der Versicherungsschutz lässt sich erweitern, damit er außerhalb des eigenen Hauses schützt. Wichtig ist, dass die Hausratsversicherungen den Ersatz nicht bei einer gewissen Höhe kappen. Werden mehrere Räder auf einmal gestohlen, kann der Gesamtwert die Entschädigungssumme übersteigen.

In Regionen mit hohem Diebstahlrisiko sind Spezialversicherungen oft günstiger. Das 2500 Euro teure E-Bike ist ein einer Diebstahlshochburg am günstigsten mit dem Tarif Klassik von Medien versichert. Beim Wohnort mit geringem Risiko empfiehlt sich die Neo-mobil-S-Diebstahl-Reparatur Versicherung des Anbieters Neo-digital an. Wer sich nur gegen Diebstahl absichern will, kann das E-Bike für 32 Euro bei Signal Iduna versichern.

Den ganzen Test können Sie gegen Gebühr hier einsehen

