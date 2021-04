Buchstabenwechsel

Neben dem größeren Sportcoupé des Supra hält Toyota auch am kleinen Bruder fest. Aus dem bisherigen Toyota GT 86 wird dabei der GR 86 - technisch identisch mit dem Zwillingsmodell BRZ von Subaru.

Optisch präsentiert sich das neue Kompaktcoupé aus Japan in einem neuen Design - die Proportionen und Dimensionen haben sich jedoch kaum verändert. Die Motorhaube ist lang, die Fahrgastzelle weit hinten positioniert und man hat keinen Zweifel daran, dass der 4,27 Meter lange GR 86 ebenso wie sein Bruder BRZ über die Hinterachse angetrieben werden. Der Vorgänger feierte seine Premiere im Jahre 2012 und machte weniger durch seine beeindruckenden Fahrleistungen, sondern eher durch das betont dynamische Fahrverhalten auf sich aufmerksam und wurde so auch weltweit bei zahlreichen Motorsportevents eingesetzt. Das soll sich mit der neuen Generation nicht ändern und doch haben die Entwickler bei Toyota und Subaru genau hingehört, was verbessert werden sollte. Insbesondere sind der 1,31 Meter hohe Toyota GR 86 und sein Zwilling Subaru BRZ steifer und mit 1.270 Kilogramm Leergewicht durch den Einsatz von Aluminium leichter geworden.

Mit genauen Leistungsdaten halten sich Toyota und Subaru noch zurück. Jedoch wurde der 2,0 Liter großer Boxermotor von einem 2,4 Liter großen Triebwerk - unverändert ohne Aufladung - ersetzt, das nunmehr 173 kW / 235 PS leistet. Das maximale Drehmoment von 255 Nm bei 3.700 Touren ist durch die unverändert verbaute Saugtechnik jedoch überschaubar. Aus dem Stand benötigt das kleine Sportcoupé bis Tempo 100 nunmehr 6,3 statt bisher 7,4 Sekunden. Die Maximaldrehzahl liegt bei 7.400 Touren. Der Kunde hat die Wahl, ob er die Gänge manuell durchschaltet oder sich für eine Sechsgangautomatik entscheidet. Die Automatikvariante ist mit dem von Subaru bekannten Sicherheitssystem Eye-Sight unterwegs. Innen gibt es einen betont sportlichen Innenraum mit stark konturierten Sitzen, digitalen Instrumenten, zentralem Multifunktionsbildschirm sowie griffigem Lederlenkrad. Marktstart dürfte Ende des Jahres sein.