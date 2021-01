Familienzuwachs

Für Europa ist der Toyota Highlander ein echter Neuling. In den USA sieht das ganz anders aus, denn hier wird der große Bruder des RAV4 bereits seit zwei Jahrzehnten angeboten. Nun soll er weltweit seine Käufer finden - auch in der alten Welt.

Der Trend zu SUV sowie Geländewagen ist ungebrochen und anders als viele denken, betrifft das nicht allein kleine und mittlere Crossover. Besonders die Nachfrage nach großen Modellen mit bis zu sieben Sitzplätzen ist größer als je zuvor. Das bringt gerade einige asiatische Hersteller auf den Plan, die großen und betont luxuriösen SUV, die bisher oftmals nur in den USA angeboten wurden, auch nach Europa zu bringen, um den Markt hier nicht allein den lokalen Anbietern zu überlassen. Bestes Beispiel hierfür ist der Highlander; ein Modell, das an sich niemand im Toyota-Portfolio vermisst hat, denn oberhalb des Massenmodells RAV4 rangieren noch der betont rustikale Land Cruiser sowie die noch edleren Lexus-Modelle. Und doch passt der in den USA bereits zum Jahrtausendwechsel vorgestellte Highlander auch in Europa exzellent ins Portfolio der Japaner.

Er bietet mit seinen 4,97 Metern Länge großzügige Platzverhältnisse für fünf Personen und gibt mit seiner dritten Sitzreihe die Möglichkeit, notfalls auch sieben Personen in einem Rutsch zu transportieren. Vorne wie hinten sitzt es sich sehr komfortabel und selbst bei voller 7er-Bestuhlung hat der Highlander noch einen Laderaum von 332 Litern. Legt man die beiden Sitzbänke im Fond um, kann man 865 oder sogar 1.909 Liter für den Transport jeglicher Gegenstände nutzen. Die Heckklappe: elektrisch und mit einem imaginären Kick unter die Heckschürze zu bedienen. So muss es sein.

Dazu bietet der Toyota Highlander eine umfangreiche Sicherheitsausstattung mit zahlreichen Assistenzsystemen, viel Reisekomfort, gefälliges Design und eine gewohnt gute Verarbeitung. Allein beim Antrieb lässt das neue Importmodell eine schmerzhafte Flanke offen, denn gerade als auch Toyota auf dem Geschmack kommt, seine erfolgreiche Hybridtechnik mit einem Plug-In-Modul zu versehen und somit noch massentauglicher zu machen, patzt der Highlander. Denn er ist auf seinem Hauptmarkt USA nur mit einem 3,5 Liter großen V6-Benziner sowie als normales Hybridmodell zu bekommen. In Europa soll es nur die Hybridversion geben und schon angesichts von Dimensionen und Fahrzeugmasse ist der 2,5 Liter große Vierzylinder-Sauger mit seinen 140 kW / 190 PS nebst elektrischer Unterstützung an Vorder- wie Hinterachse nicht viel, um dem 2,1 Tonnen schweren Koloss Beine zu machen.

Denn auch wenn die beiden Elektromodule an der Vorderachse 134 kW / 182 PS und am Heck überschaubare 40 kW / 54 PS beisteuern, liegt die Systemleistung bei 182 kW / 248 PS - nicht viel für ein Luxusmodell mit einer Gesamtlänge von fast fünf Metern. Der Eindruck bewahrheitet sich hinter dem Steuer schnell, wobei der Japaner alles andere als eine lahme Ente erscheint. Im Gegenteil. Doch wenn man ihm beim Beschleunigen dynamische Fahrleistungen abverlangt, macht sich sein eigentliches Problem bemerkbar: das ebenso effiziente wie stufenlose CVT-Getriebe. Das sorgt zusammen mit dem 2,5 Liter großen Saugbenziner nebst Elektroschub für einen beeindruckend geringen Normverbrauch von 5,1 Liter Super auf 100 Kilometer, aber auch dafür, dass der Motor trotz E-Unterstützung aufheult, wenn es schneller zur Sache geht. Dank des 65 Liter großen Tanks sind ohne Zapfsäulenstopp von mehr als 1.000 Kilometern drin. Verlockend.

Doch das CVT-Getriebe ist besser als das, vergangener Generationen. Wer beispielsweise auf der Autobahn beschleunigt und voll aufs Gas geht, bekommt nicht nur angestrengten Motorklang, sondern auch eine ordentliche Beschleunigung. Ohne nennenswerte Verzögerung zieht der Teilzeit-Allradler durch, bis Tempo 150 an den meisten vorbei, ehe er bei 180 km/h offiziell abgeregelt wird und der Tacho deutlich akzeptablere 195 km/h anzeigt. Trotzdem eine allzu früh einsetzende Leine, doch Toyota stellt die Effizienz seiner Hybridmodelle über alles und so wird der Koloss eingebremst, obwohl er schneller könnte. Das Fahrwerk ist dabei komfortabel, doch nicht schwammig. Seine US-Gene und den hohen Scherpunkt kann und will der Japaner jedoch nicht überspielen. Vorne arbeiten wohl abgestimmte McPherson Federbeine und hinten ist eine Doppelquerlenkerachse verbaut, die für Komfort und eine Zuladung von bis zu 590 Kilogramm sorgt. Ins echte Gelände sollte man mit dem Highlander zumindest in der europäischen Hybridversion nicht unbedingt, denn der Allradantrieb ist ein rein elekrischer. Die Hinterachse wird nicht über eine Kardanwelle, sondern nur von dem schmalen 40-kW-Elektromotor mit Energie versorgt, wenn die Elektronik Dank Schlupf an der Vorderachse diese zu Hilfe ruft. Doch für den Ausflug in den leichten Schnee reicht das als Anfahrhilfe allemal.

Deutlich nachgelegt hat Toyota nicht nur bei der Größe, sondern auch bei der Ausstattung. So wird der neue Highlander in drei Ausstattungsvarianten zu Preisen ab 53.250 Euro angeboten. Viele dürften sich für das Topmodell mit klimatisierten Ledersitzen, LED-Scheinwerfern, digitalem Innenspiegel und Head-Up-Display entscheiden, der 63.490 Euro kostet. Das ist zugegeben deutlich mehr als in den USA, wo das ähnlich ausgestattete Topmodell Toyota Highlander Hybrid XLE gerade einmal 41.210 Dollar zzgl. lokaler Statetax kostet. Macht im Sonnenstaat Kalifornien jedoch umgerechnet nur rund 36.500 Euro als Endpreis.