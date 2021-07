Luxus im Gelände

Wer an einen echten Geländewagen denkt, der träumt nicht nur von der Mercedes G-Klasse, dem Land Rover Defender oder einem Jeep Wrangler, sondern auch einem Toyota Land Cruiser. Nach 2007 lassen die Japaner erstmals wieder ein komplett neues Modell auf die Weltmärkte rollen.

Die Automarke Toyota ist deutlich mehr als sparsame Hybridmodelle oder der amerikanische Dauerbestseller Camry. Aus dem breiten Modellportfolio mit so manch interkontinentalen Ausrichtung ist der urwüchsige Land Cruiser seit Jahrzehnten nicht wegzudenken. Dabei gibt es Allzweckwaffe für Gelände und harten Arbeitseinsatz in aller Welt auch als Luxusmodell, bisher unter der internen Bezeichnung LC 200. Der bisherige LC 200, schon länger nicht mehr in Europa angeboten, hat ausgedient und bekommt in diesem Sommer einen Nachfolger, der wenig überraschend die interne Bezeichnung LC 300 trägt. In Europa spielt der Wettbewerber von Range Rover, Mercedes GLS oder BMW X7 keine Rolle und wird allein in Russland angeboten. In den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das Schlachtschiff jedoch seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell und das dürfte sich mit der neuen Auflage in nahezu identischen Dimensionen kaum ändern. Seit dem Marktstart im Jahre 1951 wurden mehr als 10,4 Millionen Fahrzeuge in mehr als 170 Nationen weltweit verkauft. Pro Jahr werden von der Land-Cruiser-Familie rund 300.000 Fahrzeuge produziert - kein echter Geländewagen ist erfolgreicher.

Der Auftritt der neuen Generation des Toyota Land Cruiser ist moderner, aber insbesondere auch massiver geworden. Optisch kein Gedanke daran, dass er durch neue Materialien und entsprechende Technologien um bis zu 200 Kilogramm abgespeckt hat. Die Front mit dem massiven Grill und den schmalen Scheinwerferaugen ist geradezu monolothisch. Das imposante Design setzt sich an der Flanke mit einer entsprechenden hohen Fensterbrüstung und einem ebenfalls massiven Heckdesign fort. Im Innern bietet der fünf Meter lange Geländewagen üppige Platzverhältnisse für fünf Erwachsene und wenn es sein muss, können in der dritten Sitzreihe nochmals zwei Personen sitzen.

Im Innenraum geht es mit Blick auf die Hauptmärkte in den Emiraten und den USA betont klassisch zu. So gibt es etwas überraschend analogen Runduhren, die ein zentrales Digitaldisplay in der Mitte einfassen und einen nicht überdimensionierten Multifunktionsbildschirm in der Mitte des Armaturenbretts, unter dem sich Schalter für Klimatisierung, Hauptmenüpunkte, sowie Fahrmodi und Allradprogramme befinden. Die Mittelkonsole wird dominiert vom einem üppigen Getriebewahlhebel, zwei großen Becherhaltern, Ladeschale für Smartphone und einer belederten Mittelarmlehne. Über den zentralen Bildschirm lassen sich nicht nur die verschiedenen Bedienfunktionen betrachten, sondern auch sehen, wie sich der Land Cruser 300 im harten Geländeeinsatz schlägt, indem die einzelnen Räder nebst Kraftfluss und Lenkwinkel in Szene gesetzt werden oder Gegenstände zeigt, die scheinbar unsichtbar vor dem Fahrzeug liegen und es beschädigen könnten.

Anders als man es erwartet hätte, wird der Toyota Land Cruiser auch in seiner neuen LC-300-Generation nicht als Hybridvariante angeboten. Mit Blick auf die Hauptmärkte gibt es obligatorisch einen Allradantrieb nebst Zehngang-Automatik. Angetrieben wird der Luxus-Japaner, auf der neuen GA-F-Plattform unterwegs, wahlweise von einem neu entwickelten 3,5-Liter-V6, der durch eine doppelte Turboaufladung 305 kW / 415 PS leistet. Zusätzlich gibt einen besonders sparsamen und drehmomentstarken 3,3-Liter-Commonrail-Diesel mit 227 kW / 309 PS. Für spezielle Märkte mit niedriger Kraftstoffqualität wird es einen zusätzlichen V6-Sauger mit Sechsgang-Automatik geben. Denn seit Jahren wird der Toyota Land Cruiser sehr erfolgreich auch von Hilfsorganisationen oder als gepanzerte Version im Botschaftsdienst in abgelegenen Regionen in aller Welt eingesetzt, die den unverwüstlichen Charakter schätzen. Die bisher verfügbaren V8-Triebwerke - Diesel und Benziner mit jeweils 4,5 Litern Hubraum - wurden komplett aus dem Antriebsportfolio verbannt. Das soll eine Verbrauchsreduktion von mindestens zehn Prozent bringen.