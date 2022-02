Gewaltiger Auftritt

Toyota wandelt derzeit auf einer mächtigen Erfolgspur. Man ist nicht nur weltweit die unangefochtene Nummer eins der Autohersteller, sondern erstmals mit 2,3 Millionen verkauften Fahrzeugen der größte Autobauer der USA. Einmal mehr gehen die Japaner mit ihren großen Modellen auf dem für sie wichtigsten Markt in die Vollen. Nach Toyota Tundra und Land Cruiser kommt im Sommer der Luxus-Geländewagen Sequoia auf den Markt.

In den USA, Europa und in Japan spielt Toyota in völlig anderen Dimensionen, um Kunden zu locken. So erfolgreich ist man wohl gerade aufgrund der höchst unterschiedlichen Strategien, die keinesfalls nur auf Elektroantriebe setzen - im Gegenteil. Während man in Japan und Europa lange Jahre insbesondere kleinere und mittelgroße Fahrzeuge mit Hybridantrieb im Fokus hatte und erst langsam auf den Elektrogeschmack kommt, sieht das in den Vereinigten Staaten ganz anders aus. Hier gilt das Motto "size matters" und das Führungsteam rund um Konzernlenker Akio Toyoda ärgert es mächtig, dass man bei den so wichtigen Full-Size-Pick-Ups mit dem Toyota Tundra so weit hinter dem Führungstrio aus Ford F-150, Chevrolet Silverado und Dodge Ram hinterherschleicht. Das soll sich mit der neuen Tundra ändern und die Erwartungen sind hoch - allerdings nicht zum ersten Mal.

Deutlich besser sieht es bei den SUV und Geländewagen aus und hier hat Toyota mit dem Sequoia ein neues Topmodell mit rund 5,20 Metern Länge und 2,3 Tonnen Leergewicht, das noch oberhalb des Land Cruisers positioniert ist und sich die Plattform ebenso mit ihm teilt wie der neue Tundra. Der Sequoia ist mehr als ein Crossover, denn er hat gerade als Offroadversion TRD echte Geländequalitäten. Seinen Marktstart hat die neue Sequoia-Generation, die gegen Modelle wie den Audi Q7, BMW X7, Mercedes GLS, Jeep Grand Wagoneer oder Cadillac Escalade antritt, in diesem Sommer zum neuen Modelljahr 2023. Gefertigt wird das Luxusmodell mit Nehmerqualitäten im Werk San Antonio / Texas. Für den Antrieb sorgt kein leistungsstarker V8-Saugmotor, sondern ein 3,5 Liter großer V6-Turbomotor, der erstmals im neuen Tundra vorgestellt, mit einem 36 kW / 48 PS / 50 Nm starken Elektromotor kombiniert ist, der zwischen Triebwerk und Zehngang-Automatik verbaut ist. So leistet der hybride Sechszylinder 321 kW / 437 PS und ein maximales Drehmoment von üppigen 790 Nm. Damit kann der US-Amerikaner Anhänger bis zu einem Gewicht von mehr als vier Tonnen an den Haken nehmen. Ein Plug-In-Hybrid ist zum Marktstart nicht im Programm.

Für diejenigen Kunden, die den Sequoia allein auf befestigten Straßen und bei sommerlichen Temperaturen bewegen wollen, bietet Toyota sein Topmodell auch mit reinem Hinterradantrieb an. Die meisten Kunden dürften sich jedoch für die beiden Allradvarianten entscheiden, von denen der TRD auch Untersetzung und Unterfahrschutz offeriert, wenn man die befestigten Pfade einmal verlässt. Eine optionale Luftfederung sorgt nicht nur für eine variable Bodenfreiheit, sondern auch für den größtmöglichen Komfort. Je nach dem verbauten Fahrwerk bietet der Toyota Sequoia zwischen drei und sechs Fahrprogramme, die ihre Parameter bei Abstimmung, Lenkung, Motorelektronik oder Getriebe entsprechend anpassen. Bis zu einer Geschwindigkeit von knapp 30 km/h ist das neue Luxusmodell bevorzugt elektrisch mit dem 36 kW / 48 PS starken E-Modul unterwegs. In Tempi darüber übernimmt der doppelt aufgeladene 3,5-Liter-V6 die Arbeit und das Elektromodul steuert bevorzugt Boostschübe bei.

Im Innenraum bietet der Amerikaner viel Platz für bis zu sieben Personen. Mehr Luxus gibt es insbesondere für die Passagiere in der zweiten Reihe, die auf ihren Einzelsitzen auf Wunsch nicht nur die eigene Umgebungstemperatur wählen, sondern die belederten Sessel auch beheizen und kühlen können. Fahrer und Insassen blicken auf animierte 12,3-Zoll-Instrumente sowie einen 14 Zoll großen Touchscreen in der Mitte der Armaturentafel, über den sich die meisten Funktionen bedienen lassen. Ebenso wie einige Wettbewerber ist der Sequoia erstmals auch mit einem digitalen Innenspiegel zu bekommen. Serienmäßig sind ferner Sitzheizung, elektrische Heckklappe, LED-Scheinwerfer und eine elektrisch ausklappbare dritte Sitzreihe. Bei der Topversion Capstone bietet der Toyota Sequoia unter anderen klimatisierte Komfortsitze, 22-Zoll-Radsatz, Luftfederung, Dämmglas oder Walnussholz, um gegen die starke nationale und internationale Konkurrenz zu bestehen. Preislich dürfte es bei knapp über 50.000 US-Dollar losgehen. Ein offizieller Export nach Europa ist aktuell nicht geplant.