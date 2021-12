Welche Autos lieben die Instagram-User und welche Traumwagen stehen bei den deutschen Fernsehnutzern besonders hoch im Kurs? Dabei überrascht nicht zuletzt der Musikgeschmack des ein oder anderen Fahrzeugführers.

Was ist "in" und was ist "out"? Nirgendwo wird das Urteil zu dieser Frage vernichtender gefällt als in den sozialen Netzwerken. Und die Nummer eins ist in diesem Bereich Instagram. Das Eichmeter ist der Hashtag #DreamCar und die Tatsache, wie oft ein Bild mit diesem virtuellen Ritterschlag versehen wird. Die Mietfahrzeug-Vergleichswebsite "StressFreeCarRental.com" ist der Sache jetzt auf den Grund gegangen und präsentiert ein überraschendes Ergebnis.

Internet-Traumautos 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Der Lamborghini Aventador belegt den zweiten Platz Der Lamborghini Aventador belegt den zweiten Platz Mehr

Die Nummer eins der Traumautos ist kein Ferrari oder ein anderer Hyper Car, sondern der Dodge Challenger. Der Muscle Car verwies mit (22 Prozent) des Hashtags #DreamCar den Lamborghini Aventador (21 Prozent) auf den zweiten Platz. Da ist er also, der erwartete Sportler. Aber dass es kein Ferrari, Pagani oder E-Sportler, sondern der etwas in die Jahre gekommen Stier aus Sant\'Agata Bolognese ist, verwundert dann doch. Ein Promi-Bonus hat vermutlich dem Ami zu dem hauchdünnen Sieg verholfen. Der Terminator Arnold Schwarzenegger, Bad Boy Rapper Snoop Dogg und die Sängerin Billie Eilish schwingen sich hinter das Lenkrad des Challengers.

Auf Platz drei schlägt dann das Sternen-Imperium zurück. Nicht mit einem Mercedes AMG-GT, sondern mit der G-Klasse. Der klassische Geländewagen kommt sowohl bei den stilbewussten Traditionalisten als auch bei den Bad Boys gut an. Nicht umsonst jagt in vielen Action-Krachern eine (meistens schwarze) G-Klasse durchs Bild - und das nicht nur einmal. Bevor jetzt die Porsche-Aficionados Schnappatmung bekommen, sei angemerkt, dass der Porsche GT3-RS auf Platz vier liegt, allerdings mit zwölf Prozent einen Respektabstand von sechs Punkten zum Geländewagen des Nachbarn aufweist. Der hat übrigens mit dem Mercedes AMG CLA (zehn Prozent) ein zweites Modell auf dem fünften Rang in der Spitzengruppe. Dass lediglich sechs Prozent den Bugatti Chiron erst danach als Traumwagen klassifiziert ist, hätte man so auch nicht erwartet.

Der Audi R8 (5 Prozent) der Ford Mustang (4 Prozent), der Nissan GT-R (2 Prozent) und der Volkswagen Golf R (ebenfalls 2 Prozent) komplettieren die Top Ten, bei denen auffällt, dass sie doch eher PS-lastig geprägt sind. Überraschend ist auch, dass kein Elektromobil sich vorne platzieren konnte. Weder ein Tesla noch der Rimac Nevera oder dessen Bruder Pininfarina Battista, die Power im Überfluss haben, schafften den Sprung in die Top Ten.

Nach der Always-On Generation Smartphone nehmen wir uns jetzt mal der Frage an, welche Fahrer welches Spielfilm-Genre bevorzugen. Zumal Streamingdienste durchaus in den deutschen Haushalten angekommen sind. Vor allem Netflix steht hierzulande hoch im Kurs Laut "mobile.de" schauen die deutschen Autofahrer am liebsten Komödien (15 Prozent). Die meisten von ihnen besitzen einen Mittelklassewagen von Ford (17,6 Prozent) oder VW (17,4 Prozent). Und über was lacht man zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen am meisten? Unabhängig von der Automarke sind die amerikanischen Serien "Big Bang Theory" und "Die Simpsons" mit jeweils 43,2 Prozent besonders beliebt. Vor allem bei Seat-Fahrern stehen Sheldon und Homer hoch im Amüsement-Kurs. Mehr als die Hälfte (53,4 Prozent) der Fans der spanischen Automarke begeistern sich für beide Sitcoms.

Bei den heimischen Serien sind die deutschen Zuschauer berechenbar. Stromberg finden vor allem Männer (33,5 Prozent) und Fahrer von Wagen der oberen Mittelklasse (34 Prozent) klasse. Erwartungsgemäß anders schaut es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aus. Die RTL-Seifenoper schauen sich Frauen (39,2 Prozent) gerne an und deswegen sind auch Kleinwagen (32 Prozent) das bevorzugte Automobil. Dass bei dieser Gruppe die Mini Cooper hoch im Kurs stehen, verwundert nicht.

Nicht ganz so beliebt ist laut "mobile.de" das Streamen von Musik bei den deutschen Autofahrern. Ein Drittel zeigt den Streamingdiensten die kalte Schulter. Bei denen, die sich auf das digitale Klangerlebnis einlassen stehen Spotify (27,5 Prozent) und Amazon Music (18,2 Prozent) hoch im Kurs. Interessant: Apple spielt im Musikstreaming mit nur 4,2 Prozent bei Autofahrern eher eine untergeordnete Rolle. Auch bei den Smartphones bleibt dem iPhone nur die Rolle des höflichen Zuschauers, denn die Nummer eins sind die Samsung-Handys. Die koreanischen Mobiltelefone sind vor allem bei Opel-Fahrern beliebt (47,7 Prozent). Bei den Fahrern von Produkten mit dem Blitz auf dem Kühlergrill sind Anhänger des deutschen Liedgutes die Nummer eins - sprich Schlager. Die Nummer eins ist die Pop-Musik, bei der ein fast Viertel (24,7 Prozent) am Lautstärkeregler drehen, gefolgt von Rock (17,6 Prozent) und Oldies (13,3 Prozent). Bei Letzteren ist Nomen es Omen. Denn die Fans der Klassiker sind als 61 Jahre und fahren einen SUV.