Es passierte in der Stadt Tempe im US-Bundesstaat Arizona. Ein autonom fahrender Wagen des Chauffeurdienstes Uber stieß mit einer Fußgängerin zusammen. Die 49-Jährige erlag nach Polizeiangaben im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zwar habe ein Fahrer am Steuer gesessen. Das Auto sei aber zum Zeitpunkt des Unfalls autonom gefahren, teilten die Ermittler mit. Es war der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto. Nach dem Vorfall stoppte Uber vorerst die Erprobung von selbstfahrenden Autos. Die Unterbrechung gelte für Nordamerika, sagte eine Sprecherin am Montag. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde und die Unfallermittlungsstelle kündigten an, eigene Teams nach Tempe zu entsenden, die den Unfall untersuchen sollen. Die US-Polizei äußerte Zweifel an der Schuld des Fahrdienstes. Aus den Videoaufnahmen gehe hervor, dass die getötete 49-Jährige aus dem Schatten heraus auf die Fahrbahn getreten sei. Auch wenn ein Mensch am Steuer gesessen hätte, wäre es sehr schwierig gewesen, den Zusammenstoß zu vermeiden, hieß es. Autonom fahrende Autos werden auf der ganzen Welt getestet, weil Autokonzerne und Technologie-Unternehmen darin eine neue Schlüsseltechnologie sehen.