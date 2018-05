Zwei Monate nach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Fahrzeug beendet Uber seine Testfahrten im US-Bundesstaat Arizona. Bei dem Unfall im März war eine 49-jährige Frau getötet worden. Sie war offenbar aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten und von dem Uber-Auto erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall. Eine Uber-Sprecherin sagte am Mittwoch, das Unternehmen werde weiter an der Technologie festhalten. Versuche soll es aber nur noch in begrenztem Umfang in Pittsburgh und in zwei Städten in Kalifornien geben.