Fehlverhalten Polizei

Ich wurde mit meinem Fahrzeug aufgrund der Lautstärke angehalten. Bei der Kontrolle wurde die Echtheit, von den an meinem Fahrzeug angebrachten BMW Performance Teilen angezweifelt. Die Mängel sollte ich innerhalb einer Woche beseitigen und das Fahrzeug vorführen. Aufgrund der Teile war ich bei meinem BMW Händler der mir mitteilte das es keine Bescheinigung oder ähnliches gibt. Das teilte mir der BMW Kundenservice ebenfalls mit. Ein Fachmann müsste diese Teile erkennen. Als ich mein Auto vorführte wurde mir dies nicht geglaubt. Nach erneute Rücksprache mit BMW Händlern und dem BMW Service, die mir keinerlei Bescheinigung anbieten konnten, war ich gezwungen die Teile ab zu nehmen um das zu sehen was ich wusste, es handelt um Original BMW Perfomance-Teile. Ich bin darüber natürlich sehr enttäuscht und stelle ein bisschen in Frage willkürlich irgendwelche teile an Fahrzeugen an zu zweifeln, wenn man sich der Beamte selber nicht sicher ist. Ebenfalls frage ich mich wer für den durch das abnehmen des Heckspoilers entstandenen Schaden aufkommen soll.