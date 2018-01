Auf der Autobahn 90 in der Nähe von Buffalo im US-Bundesstaat New York kam es am 2. Januar 2018 zu einer kilometerlangen Massenkarambolage, in die über 75 Fahrzeuge verwickelt waren. Bei stundenlangem, massivem Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt betrug die Sicht nur wenige Meter und die Straße hatte sich in eine Eisfläche verwandelt. Eine Person starb in ihrem Fahrzeug und mehrere wurden teilweise schwer verletzt. Viele Menschen waren stundenlang in den verkeilten Autos gefangen. Sieben Einheiten der freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei nutzte Schulbusse, um die Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen. Es wird empfohlen, die Strecke in den nächsten Tagen großräumig zu umfahren.