Alle Camper stehen vor einem Dilemma: Außen sollen sie möglichst kompakt und wendig sein und innen aber geräumig. Großhersteller Knaus Tabbert beschreitet neue Wege und integriert in seinen Tourer CUV Lösungen, die man sonst nur aus der individuellen Ausbauszene kennt. CUV steht für Caravaning Utility Vehicle und soll die vielseitige Nutzbarkeit betonen. Der Tourer baut auf T 6.1 von Volkswagen auf, es ist also gerade noch ein Fahrzeug der Bulli-Klasse. Ein T6 ist noch vollkommen alltagstauglich. Knaur will, dass er sich wie ein Family-Van fährt und dennoch geräumiges Wohnmobil-Leben ermöglicht. Insgesamt misst die Länge ausgewachsene 5,88 Meter.

Große Innenhöhe

Der Clou ist sicherlich das Aufstelldach. In einem normalen Transporter dieser Größe kann man sich nur auf den Knien bewegen. Beim CUV wird das Dach angehoben, bis zu einer wirklich lichten Stehhöhe von zwei Metern. Aufstelldächer sind allein nichts Neues, doch meist werden sie als Keil über einen inneren Teil des Daches aufgebaut. Eine Längsseite ist dann mit einem Scharnier fest mit dem Dach verbunden und nur die andere geht in die Höhe. Knaus Tabbert wagt nun eine weitaus anspruchsvollere Konstruktion: Das Dach wird gleichmäßig in voller Länge und Breite in die Höhe gebracht.

Das Fahrzeug selbst ist kein Transporter mit Metallwänden. Bei dem Halbintegrierten stammt nur das Fahrerhaus von VW, der weitere Aufbau von Knaus Tabbert. So wächst der T6 dann auch in Länge und Breite. Und nur so dürfte es möglich gewesen sein, das ausfahrbare Dach zu integrieren. Im Dachhimmel kann ein zweites Doppelbett eingelegt werden. Der zweite Clou findet sich im Erdgeschoss. Das Doppelbett ist konventionell im Heck untergebracht, darunter befindet sich ein hoher Stauraum, der von beiden Seiten erreicht werden kann. Doch ein Teil des Bettes kann hochgeklappt werden. Dann entfaltet sich der zweite Teil des "Badezimmers" – das ansonsten zur Hälfte in der Wand verschwindet.

Die Idee ist aus der Szene individuelle Ausbauten bekannt. Der Vorteil liegt darin, dass das Bad eigentlich nur Einbauten bis Hüfthöhe benötigt und das Bett Raum darüber. Mit runtergeklappten Bett steht eine kleine Nasszelle zur Verfügung, die so in ein sehr geräumiges Bad verwandelt wird. Eine Küche ist Pflicht. Eine hintere Bank bietet zwei weiteren Personen Platz.

Preise werden auf dem Düsseldorfer Caravan Salon 2022 im August genannt.