In einem Tunnel ist Vorsicht gefragt, denn Unfälle können besonders schwere Folgen haben. Umso schlimmer ist, was dieser Autofahrer hier tut: Er bremst plötzlich scharf und wendet. Mehrmals kommt es beinahe zu Kollisionen mit nachfolgenden Fahrzeugen. Der Straßentunnel befindet sich in der Slowakei, nordwestlich der Stadt Žilina. Jede der beiden Röhren ist nur in eine Richtung befahrbar. Der grüne Kleinwagen fährt in Gegenrichtung zurück zur Abzweigung und biegt dann ab. Offenbar ist der Grund für das riskante Manöver eine verpasste Ausfahrt. Im Internet sorgt das Video für Fassungslosigkeit. In den Kommentaren üben die Zuschauer scharfe Kritik an dem verantwortungslosen Fahrer.