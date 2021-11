Volkswagen rollt seine Elektrofamilie mit dem ID-Label sukzessive weiter aus. Als nächstes ist der ID.5 als Coupéversion des ID.4 dran, der auch mit der sportlichen GTX-Version seine Premiere feiert.

So langsam kommt der modulare Elektrobaukasten MEB bei Volkswagen ins Rollen. Der nächste Vertreter ist der VW ID.5, der als Schrägheckversion des ID.4 Anfang 2022 seine Premiere mit drei Antriebsalternativen feiert: als Heckantrieb mit 128 kW / 174 PS, 150 kW / 204 PS und den sportlicher positionierten GTX mit 220 kW / 299 PS mit seinem Allradantrieb. Die normalen Versionen werden bei spärlichen 160 km/h und auch die Sportversion des ID.5 GTX bei 180 km/h abgeriegelt. Für längere Autobahnfahrten kann es da schon einmal zäh werden. Noch leistungsstärkere Versionen wie sie aktuell insbesondere der Hyundai Konzern mit seinen Elektromodellen wie Hyundai Ioniq 5 sowie speziell dem Kia EV6 und Leistungen von bis weit über 500 PS anbietet, sind aktuell nicht in Planung. Die Wolfsburger lassen es betont bodenständig angehen und wollen in erster Linie das Volumenpublikum ansprechen, die sich in dem Leistungsspektrum von 170 bis 300 PS bestens aufgehoben fühlen.

Der nächste bitte 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter VW ID.5 / ID.5 GTX VW ID.5 / ID.5 GTX Mehr

Auch bei der Ladeleistung hält sich der Volkswagen Konzern überraschend zurück. Hier war für ID.3 / ID.4 bisher bei schmalen 125 Kilowatt Ende und der ID.5 soll zumindest 135 Kilowatt und mittelfristig wohl auch 150 oder mehr Kilowatt bieten, um konkurrenzfähig zu sein. In einer halben Stunde lässt sich das Akkupaket im Unterboden somit auf mehr als 300 Kilometer an zusätzlicher Reichweite aufladen. Der 77-kWh-Akku soll komplett aufgeladen Reichweiten von bis zu 520 Kilometern realisieren. Im Zusammenspiel mit einer geeigneten Infrastruktur soll auch zu Hause bidirektionales Laden möglich sein - der ID.5 wird so wenn gewünscht zum Energiespender. Für alle, die einen Anhänger ziehen müssen, bietet der VW ID.5 immerhin 1.200 beziehungsweise 1.400 Kilogramm (GTX) an. Wahlweise gibt es ein Standard-Fahrwerk, eine sportliche Fahrwerksabstimmung oder variabel einstellbare Dämpfer. Stabiler als zum Start soll mittlerweile die Software laufen. Die neuste Softwaregeneration 3.0 ermöglicht Updates und Upgrades von unterwegs / Over-The-Air. Ausgewählte Funktionen, die zum Start oder vom Vorbesitzer nicht bestellt worden sind, können nachträglich hinzugebucht werden.

Innenraum und Ausstattung des ID.5 sind weitgehend identisch mit dem ID.4. Es gibt das bekannt puristische Interieur mit dem kleinen 5,3-Zoll-Bidschirm hinter dem Steuer, der deutlich zeitgemäßere 12-Zoll-Bilschirm in der Mitte des Armaturenbretts und das große Head-Up-Display, das auch Augmented-Reality-Darstellungen beherrscht. Anders als das Schwestermodell Skoda Enyaq oder die meisten anderen Modelle ist der VW ID.5 nicht einmal gegen Aufpreis mit edlen Ledersitzen zu bekommen. Textil und Kunststoffe gegen den Ton an. Neben den inneren Werten hat der VW ID.5 im Vergleich zum ID.4 seine eigene Silhouette, die aber letztendlich nichts anderes als ein anderer Hut ist, da das Fahrwerk und das Gewicht von gut 2,1 Tonnen nicht verändert wird. Dafür versuchen die Designer beim elektrischen Crossover-Coupé mit 21 Zoll Rädern und kurzen Überhängen die sportliche Formensprache zu forcieren. Das Kofferraumvolumen des 4,60 Meter langen VW ID.5 bleibt mit 549 Litern trotz der abfallenden Dachlinie im Vergleich zum ID.4 nahe identisch. Der Laderaum lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.561 Liter erweitern. Leider ist die elektrische Heckklappe nur optional zu bekommen.