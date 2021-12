Kein Ende in Sicht

Die Halbleiterkrise hat die Autowelt auch im kommenden Jahr weiterhin fest im Griff. Die Analysten von IHS gehen davon aus, dass sich der Markt 2022 kaum erholen kann.

Nach Berechnungen von IHS soll der weltweite Autoabsatz im kommenden Jahr bei 82,4 Millionen Fahrzeugen liegen. Das wäre im Vergleich zum ausklingenden Jahr 2021 ein Plus von gerade einmal 3,7 Prozent. In diesem Jahr soll sich die Autoproduktion letztlich auf 79,4 Millionen Modelle beschränken. Die vorsichtige Erholung der Nachfrage dürfte sich in den meisten Regionen fortsetzen, vorausgesetzt, dass weiterhin wirksame Impfstoffe zur Verfügung stehen und die Omicron-Variante der Pandemie keine größeren Auswirkungen hat.

Es wird erwartet, dass der Umsatz im Gesamtjahr 2021 nur um 2,9 Prozent über dem Niveau vom Krisenjahr 2020 liegen wird. IHS bleibt zurückhaltend, was die Aussichten auf eine Erholung angeht. Es wird kalkuliert, dass sich die niedrige Fahrzeugproduktion noch einige Zeit auf die Vorlaufzeiten auswirken wird, was den Druck auf die erschöpften Lagerbestände erhöht und die Erfüllung der aktuellen Auftragslage verzögert. "Der Verlauf der Pandemie bleibt ein wichtiger Faktor für die Automobilnachfrage im Jahr 2022, insbesondere das Rennen zwischen Impfstoff und Varianten", Colin Couchman, Executive Director bei IHS Markit, "der Wintereinbruch in den Ländern der nördlichen Hemisphäre bleibt besorgniserregend, und das Auftreten der Omicron-Variante stellt eine besorgniserregende Entwicklung dar."

In den meisten Regionen sind die Aussichten auf eine Erholung aufgrund von Problemen in der Lieferkette und einem möglichen weiteren Aufflammen von COVID-19 begrenzt. Die europäische Automobilindustrie sieht einem düsteren Winter entgegen, da sich die zunehmenden Virenprobleme mit den anhaltenden Problemen in der Lieferkette verbinden und die Produktion nicht nur in einem Land wie Deutschland gefährdet ist. Die Nachfrageprognose für West- und Mitteleuropa für 2021 geht von 13,9 Millionen Einheiten aus und erreicht damit gerade einmal ein Wachstum von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2022 wird die Nachfrage laut den IHS-Analysten auf 15,0 Millionen Einheiten (+7,8 Prozent) geschätzt. "Es wird erwartet, dass sich die europäischen Autokonsumenten auf einen zweiten Winter mit COVID-19 einstellen werden, aber das neue Jahr könnte sich als schwierig erweisen, die Verkaufszahlen für Neuwagen nennenswert zu verbessern", so Couchman.

Für das Jahr 2022 wird erwartet, dass die US-Verkaufszahlen fast 15,5 Millionen Einheiten erreichen, was einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem für 2021 prognostizierten Niveau von etwa 15,1 Millionen Einheiten entspricht. "Für 2022 wird erwartet, dass sich das Verkaufstempo in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird. In Anbetracht der derzeitigen Lagerbestände ist es schwierig, eine deutliche Erholung der Nachfrage in der ersten Jahreshälfte 2022 zu prognostizieren. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir das Jahr 2022 mit einem Verkaufstempo beenden werden, das eher dem Niveau vor der Einführung der COVID entspricht, was die Voraussetzungen für bessere Volumenprognosen in den Jahren 2023 und 2024 schafft", sagt Chris Hopson, Nordamerika-Experte bei IHS.

In China erwarten die Analysten für 2021 einen Rückgang des Marktes um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 23,4 Millionen Einheiten, da Engpässe in der Lieferkette das Marktwachstum bremsen. Die kurzfristigen Risiken halten sich die Waage und für 2022 wird derzeit ein Wert von 24,2 Millionen (+3,3 Prozent) prognostiziert. Erst 2023 wird eine deutlichere Erholung erwartet - zurück auf das Vorkrisenniveau auf 26,9 Millionen Fahrzeuge - plus 11,3 Prozent. "Insgesamt wird erwartet, dass sich die Produktionsabläufe in den meisten Regionen verbessern werden, aber die Kapazitätsbeschränkungen innerhalb der Halbleiterlieferkette bleiben das einflussreichste Merkmal der Prognose. Wenn die Halbleiterflut zurückgeht, wird dies weitere Risiken für die Erholung der Automobilindustrie mit sich bringen", erläutert IHS Analyst Mark Fulthorpe, "Bedrohungen in anderen Bereichen der Lieferkette könnten mit der Verbesserung der Chipversorgung deutlicher zutage treten, insbesondere in der Logistik, bei Problemen mit den Arbeitskräften und bei Engpässen bei wichtigen Rohstoffen."

Für den Großraum China prognostiziert IHS für das Jahr 2022 ein leichtes Wachstum von 1,6 Prozent auf 24,3 Millionen Einheiten. Für Europa soll die Produktion im Jahr 2022 auf 18,5 Millionen Einheiten ansteigen, gegenüber geschätzten 15,7 Millionen in diesem Jahr. Für die Region Nordamerika verbessert sich die Dynamik auf dem Weg ins Jahr 2022, obwohl unser Ausblick auf der Grundlage der aktuellen Prognosen bei fast 15,2 Millionen Einheiten bleibt; dies entspricht einem Wachstum von etwas mehr als 2,2 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr. Eine sich normalisierende Lieferkette wird voraussichtlich zu einer Fahrzeugproduktion von 90,6 Millionen Einheiten im Jahr 2023 führen, was einem weiteren Anstieg von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über dem Produktionsniveau vor der Pandemie im Jahr 2019 liegt.