Vorab: Viele Fahrzeuge dieser Fotostrecke sind heute absoluter Kult. Die Preise sind dementsprechend brutal. Wer sich heute noch einen Lamborghini Countach LP5000S Quattrovalvole in die Garage stellen will, braucht tiefe Taschen. Gleiches gilt für nahezu alles aus Maranello, der Ferrari-Stadt. Etwas erträglicher wird es mit einem Blick über den großen Teich, denn die V8-Sportwagen aus den USA sind zwar auch selten, aber unter Sammlern offenbar weniger begehrt.

So starten gut erhaltene Modelle des Pontiac Firebird Trans Am schon bei rund 20.000 Euro. Einen Buick Grand National Regal würde man auch schon für 50.000 Euro bekommen, wenn es nicht unbedingt eines der seltenen "GNX"-Modelle sein muss und etwas weniger Leistung genügt. In dieser Preisregion findet sich auch das "Bond-U-Boot", der Lotus Esprit.

Unter 100.000 Euro nur wenig los

Die nächste Stufe bilden Porsche und Ferrari. Den Porsche 911 Turbo gibt es zu Preisen um die 120.000 Euro, ein ikonischer Testarossa wechselt ebenfalls schon ab rund 100.000 Euro den Besitzer.

Danach wird es schmerzhaft. Ein Lamborghini Countach wechselt nicht unter 400.000 Euro die Garage, der ausgesprochen seltene Aston Martin V8 Zagato liegt ebenfalls in dieser Preisklasse.

Millionäre haben die freie Wahl: Einen Porsche 959 gibt es ab 1,3 Millionen Euro, ein Ferrari F40 kostet aktuell in sehr gutem Zustand zwei Millionen Euro, manchmal sogar nur die Hälfte. Richtig schlecht sieht es aus, wenn es ein Ferrari 288 GTO werden soll. Bei diesem Fahrzeug beginnen die Angebote ab 3,5 Millionen Euro.

1986 von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden

Aber welcher Wagen ist jetzt der schnellste in dieser Fotostrecke? Der Lamborghini Countach mit ihren 455 PS ist es nicht. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde braucht die Rennflunder 4,9 Sekunden, bei 295 km/h ist Schluss. Der Aston Martin V8 Zagato mit seinen 438 PS ist es auch nicht. Er braucht bis 100 km/h rund fünf Sekunden – zu langsam.

Also Ferrari? Nicht ganz. Der 288 GTO ist in jedem Fall raus. Er bringt es "nur" auf 305 Kilometer pro Stunde und schafft die 100 km/h in 4,9 Sekunden.

Den ersten Platz teilt sich die Scuderia mit Porsche. Der Supersportwagen F40 glänzt mit der höchsten Endgeschwindigkeit: 324 Kilometer pro Stunde. Aber für die 100 km/h braucht er 4,1 Sekunden. Hier trumpft Porsche auf: Der Porsche 959 schafft die 100 km/h in nur 3,7 Sekunden. Dafür fehlen fünf Kilometer pro Stunde für den Sieg in Sachen Höchstgeschwindigkeit. Die liegt mit 317 Kilometern pro Stunde etwas hinter Ferrari.