Vorab: Selbstverständlich ist diese Galerie nur eine Auswahl – und bildet nicht jede fahrbare Schönheit ab, die es verdient hätte, gezeigt zu werden. Dafür sind es zu viele. Theoretisch müssen Sie hier auch Bilder eines Fiat Panda, einer Ente (2CV), zahlreicher Alfa Romeos und Peugeots finden – vielleicht beim nächsten Mal.

Diesmal handelt es sich um Fahrzeuge wie den VW Käfer, die offensichtlichen Stars von Mercedes-Benz und zeitlose Klassiker von Porsche, Ferrari und Lamborghini. Denn ohne 911, Dino oder Countach kommt eine solche Fotostrecke nicht aus.

Schönheit vor Alter

Um einen bestimmten Wert geht es diesmal aber nicht – es befinden sich sowohl Fahrzeuge in der Übersicht, die man sich auch heute noch leisten kann, als auch Autos, die für 99 Prozent der interessierten Menschen wohl immer ein Traum bleiben werden. Beispielsweise ein Mercedes-Benz 300 SL Gullwing oder die fahrbare Legende aus dem Hause Jaguar, der E-Type.

Exoten haben allerdings auch viel zu bieten. Etwa der Volvo P1800, ein Maserati 3500 GT Spyder oder der Lotus Esprit Turbo – allesamt Fahrzeuge, die so gut aussehen, dass ihnen das inzwischen hohe Alter nichts ausmacht.

Apropos hohes Alter: Während irgendwann wohl keine neuen Autos mit Verbrenner-Motor mehr zugelassen werden, wird man viele der gezeigten Klassiker wohl noch eine ganze Weile (zumindest ab und zu) auf deutschen Straßen sehen.

Denn wer erstmal einen Oldtimer mit entsprechendem Kennzeichen hat, genießt hierzulande einen Bestandsschutz. Das bewahrt die Fahrzeuge vor neuen Regelungen, die anderen Autos bereits in der Vergangenheit zum Verhängnis geworden sind – zum Beispiel Umweltzonen. Solange die Autos also in Schuss gehalten werden, steht auch dem nächsten Jubiläum nichts im Wege.

Lesen Sie auch:

43,5 Liter auf 100 Kilometer - die schlimmsten Spritschleudern der Autogeschichte

Old School Cool: Diese "Oldtimer" gehörten zu den schnellsten Autos der Achtziger

Von Rennsieger bis Mafia-Kutsche: Diese Oldtimer kosten bis zu 70 Millionen Dollar