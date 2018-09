Als so etwas wie einen "fliegenden Sportwagen" sieht der philippinische Erfinder Kyxz Mendiola das Fluggerät, das er nun in seiner Heimat vorstellte. Darin liege die Zukunft im Transportwesen, meint zumindest der ehemalige Tänzer und Kameramann. Etwas mehr als zehn Minuten dauerte sein Jungfernflug in der Einsitzer-Vorrichtung, angetrieben durch Rotoren nach Art unbemannter Drohnen. Alles sei gut gelaufen, befand er im Anschluss. Das sogenannte "Koncepto Milenya" fliegt gute sechs Meter hoch und erreicht in der Spitze rund 60 Stundenkilometer. Die Mittel für das mit sechs Lithiumionenbatterien ausgestattete Gefährt aufzutreiben, habe eine Weile gedauert, so der Erfinder. Es kann ihm zufolge bis zu 100 Kilogramm transportieren, ein Redundanzsystem sorge für Sicherheit. Die Maschine solle helfen, künftig dem Verkehrschaos, das auf den Straßen beispielsweise in der Hauptstadt Manila herrscht, zu entrinnen. O-Ton: "Das ist eine gute Option für kurze oder mittellange Strecken. Eine Fahrt, die normalerweise eine Stunde dauert, kann auf ungefähr fünf Minuten verkürzt werden. Es ist elektrisch und damit gut für die Umwelt. Das ergibt Sinn." Das findet offenbar auch eine australische Firma, die mit Mendiola zusammenarbeitet, nachdem ein Video seines Gefährtes im Internet Aufmerksamkeit erregte. Dieses soll nun perfektioniert werden und dann zunächst Märkte in Australien, Europa und Hongkong erobern, so die Pläne