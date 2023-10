Plappermäulchen

Chat GPT ist seit Monaten in aller Munde. Das Programm, das einem mit künstlicher Intelligenz in nahezu allen Lebenslagen helfen kann, hält nunmehr auch Einzug ins Auto. Während eine Reihe von Fahrzeugherstellern noch in der Chat-GPT-Testphase sind, geht DS als Nobelableger aus dem Hause Stellantis bereits einen Schritt weiter. Noch diesen Monat geht es los.