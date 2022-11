2500 Exemplare, ab 248.000 Euro: Der Porsche 911 Dakar ist ein Auto der Extreme. Überraschend hat Porsche das Sondermodell des aktuellen 911ers auf der Los Angeles Auto Show vorgestellt und lässt damit die Herzen von Gelände-Enthusiasten und Freunden des Rallye-Sports höher schlagen.

Ein Porsche – trotzdem hochgradig geländetauglich

Das Fahrzeug ist angelehnt an den Sieger der Rallye Paris-Dakar von 1984, der erstmals ein nicht serienreifes Allradsystem verwendete und damit der erste Porsche 911 mit Allradantrieb war. Doch anders als die Rallye-Modelle aus den 80er-Jahren ist der neue Porsche 911 Dakar tatsächlich im Handel erhältlich – wenn auch nicht oft.

Im Unterschied zu einem herkömmlichen Porsche 911 bietet das Dakar-Modell Unterfahrschutzplatten, Metallschutzgitter an den Lufteinlässen und Verbreiterungen aus Plastik. Auch das Heck kommt mit einem Unterfahrschutz, besonders um die Auspuffanlage vor Schäden zu bewahren.

Felgen sowie Reifen sind ebenfalls dem Dakar-Modell vorbehalten. Porsche setzt auf ein Design, das stark an die legendäre Fuchsfelge erinnert und stellt den 911er auf Geländereifen vom Typ Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

Hochsitz mit PS satt

Das Fahrwerk ist mit einem Liftsystem ausgestattet, welches den Dakar um bis zu 30 Millimeter anheben kann. Da der Wagen ohnehin fünf Zentimeter höher liegt, als ein Serienmodell, kommt der Dakar auf eine Bodenfreiheit von 19 Zentimetern, was laut Porsche einem SUV in nichts nachsteht. Fahrten mit der Maximalhöhe sind bis zu 170 Kilometer pro Stunde möglich, darüber senkt sich das Fahrzeug automatisch ab.

Beim Motor setzt Porsche auf ein Aggregat mit drei Litern und 480 PS. Das Fahrzeug kommt serienmäßig mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und sprintet von 0 auf 100 km/h in 3,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist reifenbedingt auf 240 km/h begrenzt.

Wer es im Konfigurator des Porsche 911 Dakar auf die Spitze treibt, landet bei rund 265.000 Euro. Allerdings ist kein Teil des Zubehörs, also Dachzelt oder Dachkorb mitsamt Inhalt, im Preis inbegriffen.