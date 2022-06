Was passiert, wenn man ein teures Auto und einen Künstler zusammenbringt? Diese Frage stellen sich wahrscheinlich nur wenige Menschen – aber bei Porsche wollte man sie beantworten. Der Sportwagen-Hersteller fragte daher bei Influencer und Künstler Sean Wotherspoon an und präsentierte nun das ungewöhnliche Ergebnis der Zusammenarbeit.

Ganz unberechenbar war nicht, was Sean Wotherspoon aus dem teuren Porsche Taycan zaubern würde. Der Künstler war bereits für Nike tätig und gestaltet mit Vorliebe Sneaker in bunten Farben und aus Kord. Das beeindruckte anscheinend auch die Marketing-Abteilung bei Porsche – und der Plan war schnell gefasst: Eine Mischung aus Sportwagen und Sneaker-Design sollte entstehen.

Das ungewöhnliche Ergebnis erklärt Michael Mauer, Leiter Style Porsche, damit, dass man "als Designer alles in Frage stellen" und stets den Anspruch verfolgen müsse, "etwas neu zu denken". "Dabei hilft es uns, mit jungen Designern wie Sean zusammenzuarbeiten, um neue Impulse aus ganz anderen Produktbereichen zu bekommen."

Ganz zufällig verteilt sind die Farben am Porsche übrigens nicht: So soll ein rundes Kreiselement auf den Türen an frühere Startnummern bei Rennwagen erinnern. Und auch mit den Farben selbst hat es etwas besonderes auf sich: Laut Porsche haben die Lacke einen ungewöhnlichen Namen mit einem persönlichen Hintergrund. "Nachdem wir erklärt haben, wie wichtig hier eindeutige Bezeichnungen sind, hat Sean die Lacke nach Mitgliedern seiner Familie benannt", sagt Volker Müller. So sei es dann zu "Nash Blue", "Sean Peach", "Loretta Purple" und "Ashley Green" gekommen. Das Interieur führt ebenfalls das Colorblocking-Konzept des Exterieurs weiter.

Quelle: Porsche