Dynamischer Gepäcktransporter

Endlich gibt es den BMW M3 als Kombi. Mit 375 kW / 510 PS ist der BMW M3 Competition Touring mehr als sportlich motorisiert. Doch wie schlägt sich so ein Power-Gepäcktransporter im Alltag?

Über einen Mangel an Aufmerksamkeit brauchen wir uns nicht zu beklagen. Kaum parken wir den in „São Paolo Yellow“ lackierten Kombi, werden uns vier nach oben gerichtete Daumen entgegengereckt. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Die Produkte der Bayerischen Motorenwerke haben viele Fans. Doch wenn die Sympathiebekundung aus einem Mercedes AMG C 63 S T-Modell kommen, hat die Sache ein ganz anderes Couleur. Zumal es sich bei dem Schwabenpfeil um die klassische Kraftprotz-Variante mit standesgemäßem Achtzylinder-Motor handelt. Unser BMW hat zwei Töpfe weniger unter der Motorhaube, stellt auf dem Datenblatt mit 375 kW / 510 PS Augenhöhe her. Kenner wissen jetzt in welchem Auto wir sitzen. Richtig im BMW M3 Competition Touring xDrive.

Einen Kombi, den es in der mittlerweile 51-jährigen Geschichte der M GmbH zum ersten Mal gibt. Wie bitte? Ja, Sie haben richtig gelesen. Erst jetzt gibt es den Brot-und-Butter-Familienlaster auch in der Power-Version. Grund war, dass die BMW-Manager der Ansicht sind, dass zu einem M3 Touring ein Allradantrieb gehört und dieser bisher nur mit Kompromissen umzusetzen war. Halbe Sachen machen sie bei der Münchner Dynamik-Division nicht. Grund genug, uns diesen M3 im Alltag mal genauer anzuschauen. Natürlich war auch eine Sprintetappe auf einem überraschenderweise fast autoleeren Autobahnstück darunter. Da waren wir von der Spurtreue und der Entspanntheit, mit der man schnell unterwegs ist, wirklich angetan.

Das gilt auch für das Carven auf Landstraßen. Da macht dem BMW M3 Touring so schnell keiner was vor. Das Schlüsselwort ist schnell. Die Geschwindigkeit, mit der der Power-Kombi Kurven durcheilt und dabei den Fahrer vor wenig bis keine Probleme stellt, ist beeindruckend. Die Verbindlichkeit, mit der der M3 Touring jeden Richtungswechsel als Gelegenheit nutzt, sein Können zu zeigen, dem Fahrer vermittelt, erhöht die Freude am Fahren nur noch. Da muss man schon sehr charakterfest sein, um nicht Gefahr zu laufen, eine bekannte Persönlichkeit in einer bestimmten Flensburger Kartei zu werden. Es bereitet einen Heidenspaß, sich den M3 Touring mithilfe der vielfältigen Abstimmungsmöglichkeiten exakt nach seinem Geschmack hinzutrimmen. Allerdings werden die Dynamikkünste auch mit einem entsprechend straffen Fahrwerk erkauft, das zwar nicht so prügelhart ist, dass die Integrität der Bandscheiben in Gefahr ist, aber ein Familienkombi, mit dem man täglich über die Rüttelstraßen deutscher Innenstädte fährt, federt komfortabler.

Wenn es aber auf gut ausgebauten Langstrecken möglichst schnell in den Urlaub geht, ist der Touring mit seinem Kofferraumvolumen von 500 bis 1.510 Litern als schneller Gepäck- und Passagiertransporter geeignet. Schließlich schafft der M3 Competition Touring xDrive 250 km/h, freigeschaltet sind es sogar 280 km/h. Auch beim Sprinten aus dem Stand auf 100 km/h ist der Münchner Kombi mit einer Zeit von 3,6 Sekunden gut dabei, kann aber eine leichte Antrittsschwäche bei Drehzahlen unterhalb 2.800 U/min nicht verhehlen. Wenn man das Potenzial des Kombis voll ausreizt, schnellt aber der Spritverbrauch logischerweise hoch, deutlich über die von BMW angegebenen 10,4 Liter pro 100 Kilometer. Wir kamen bei unseren Testfahrten auf einen Wert von 12,7 l/100 km, waren aber eben auch zwischendurch M-konform unterwegs.

In der Nachbarschaft macht man sich mit dem BMW M3 Competition Touring xDrive nicht zwingend beliebt, da bei jedem Start des potenten Sechszylinders die Klappen des Sportauspuffs offen und dementsprechend ist die Geräuschentwicklung. Erst mit einem Druck auf die entsprechende Taste in der Mittelkonsole werden die Schleusen geschlossen. Beim Rangieren des BMW M3 Competition Touring muss man ohnehin etwas aufpassen, dass man die Felgen nicht zerkratzt, da es aufgrund der aerodynamischen Form der Außenspiegel keine 360-Grad-Kamera gibt. Eine klassische Rückfahrkamera ist an Bord und im Zusammenspiel mit dem automatisch nach unten klappenden rechten Seitenspiegel, sobald man die Automatikfahrstufe „R“ wählt, lassen sich felgenkillende Bordsteine vermeiden.

Die Kamera hilft auch bei der Sicht direkt nach hinten, da das ohnehin nicht große Heckfenster teilweise von dem Kofferraum-Rollo verdeckt wird, sobald die Abdeckung nicht aufgespannt ist. Auch das unkomplizierte Rauspringen aus dem Auto, wenn man schnell in einen Laden muss, ist bei den extrem bequemen Carbonsitzschalen, die in unserem Testwagen verbaut waren, nicht ohne Übung machbar. Grund sind die seitlichen Wangen an den Beinauflagen, die erst überwunden werden müssen. Das Infotainmentsystem, bestehend aus dem 12,3 Zoll großen Instrumentendisplay und dem 14,9 Zoll-Touchscreen lässt sich nach kurzer Eingewöhnung leicht bedienen. Vor allem die Sprachsteuerung funktioniert gut, ebenso wie das Einbinden des Smartphones per Apple CarPlay und Android Auto. Klingt nach viel Alltagsspaß. Ist es auch. Allerdings müssen sich mindestens 97.800 Euro auf dem Bankkonto befinden. Unser Testwagen schlägt mit 124.560 Euro zu Buche.