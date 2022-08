Der Schöne ist kein Biest

Wieso Audi so lange keinen echten Konkurrenten gegen das BMW 3er Coupé, einen Mercedes CLK oder das E-Klasse Coupé hatte, weiß so recht heute niemand mehr. Fest steht, der Audi A5 wurde gerade in Sachen Design zu einem großen Wurf für die Ingolstädter. So langsam wird der schöne Zweitürer auch auf dem günstigen Gebrauchtwagenmarkt interessant. Wer will, bekommt ihn auch als Viertürer oder schickes Cabriolet.