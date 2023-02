Galopper des Jahres

Nicht ein Porsche 911 darf sich als meistverkaufter Sportwagen der Welt feiern lassen. Diesen Titel holt sich seit Jahren nur allzu gerne der Ford Mustang ab. Einst nur in den USA angeboten, ist der Mustang längst ein Weltauto geworden und nicht nur als Neuwagen beliebter denn je. Gerade die Generationen V und VI bieten sehr viel USA für wenig Geld.

Wer ein Herz für Sportwagen und dann noch für US-Modelle hat, kommt am Ford Mustang nur schwerlich vorbei. Der Mustang ist seit seiner Premiere in den 1960er Jahren gleichermaßen automobile Legende und Traumwagen für die Massen; ein Volumenmodell, egal ob als Coupé oder Cabriolet unterwegs. Damit unterscheidet er sich deutlich von anderen Modellen wie einer Corvette von Chevrolet oder gar den besonders imageträchtigen Sportwagen aus Deutschland, England oder Italien, die zumeist in deutlich teureren Preisgefilden angeboten werden. Damit ist der Flatrock-Mustang ebensolcher Volkssportler wie in Europa ein VW Golf GTI. Der Mustang sieht gut aus, bietet jede Menge Alltagsnutzen und glänzt je nach Motorvariante mit imposanten Fahrleistungen.

Viele echte Mustang-Fans rümpfen seit Jahrzehnten über die leistungsschwächeren Sechszylinder die Nase. Begehrt sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt daher in erster Linie die Achtzylinder, dessen sonorer Achtzylinderklang perfekt zu dem Sportcoupé passt und der auch offen begeistert, wenn man sich für das Cabriolet entschieden hat. Das erfreut sich in seinem Heimatland aus zweiter oder dritter Hand zumeist übrigens einer deutlich geringeren Beliebtheit als anderswo auf der Welt. Grund: Der Ford Mustang ist gerade in den Touristenregionen ein überaus beliebter Mietwagen und daher auch auf dem amerikanischen Gebrauchtwagenmarkt sehr günstig zu bekommen.

Was in den USA gilt, passt auch in Europa: die echten Mustang-Fans fahren ein Coupé und zwar mit einem leistungsgerechten Fünfliter-V8 unter der Haube. Wer wirklich sportlich unterwegs sein will, dem dürfte der Standard-Achtzylinder trotz seiner 310 kW / 421 PS bisweilen zu müde sein. Daher sind die Sportversionen vom Bullitt über den GT 350 und den Boss 302 bis hinauf zum Shelby GT 500 begehrter denn je und in Europa vergleichsweise selten. Wer nicht ganz so viel für die Überversion mit Kompressor-Power ausgeben will, kann auch in unseren Breiten versuchen, einen Mustang Boss 302 mit immerhin 444 PS zu bekommen. Mit seinem Großvater begann im Jahre 1969 für echte Ford-Fans die Mustang-Zeitrechnung. Hier brachte der Autohersteller aus Dearborn seinen ersten Mustang Boss mit bulligem V8-Power auf den Markt – und schuf mit dem „302“ eine Legende wie später mit dem Macht-1, der mit seinen 460 PS ebenfalls in der Neuzeit nochmals aufgelegt wurde und Sondermodelle wie 302 oder Bullitt ablöste. Wer noch mehr Power will, gönnt sich einen Shelby GT 350 oder gar den GT 500. Der Achtzylinder-Sauger des GT 350 leistet 392 kW / 532 PS und der Power-Kompressor des Shelby GT 500 spektakuläre 559 kW / 760 PS und 847 Nm maximales Drehmoment. Damit sind bis zu 290 km/h drin.

Ganz anders sieht es mit dem Ford Mustang 2.3 aus, den der Autobauer aus Dearborn ab 2014 mit einem aufgeladenen Vierzylinder auf den Markt brachte, um gerade europäische Kunden zu locken. Der 314 PS starke Vierzylinder ist ein alles andere als müder Geselle, bleibt jedoch im Ford Mustang – offen wie geschlossen – keine Glanzbesetzung und ist bei Kunden kaum gefragt. Echte Mustang-Cowboys wollen eben den V8, denn der 3,7-Liter große Sechszylinder-Saugmotor aus den USA wurde offiziell in Europa nicht angeboten und ist daher zumeist ein US-Import.

Wer sich für einen gebrauchten Ford Mustang interessiert, dem dürfte sich die Frage nach Cabrio oder Coupé zumeist nicht stellen; jedoch die Wahl nach dem rechten Getriebe. Sportwagenfans lieben es gerne handgerissen und lassen die Automatikversionen mit früher sechs und später zehn Fahrstufen gerne außen vor. Hier bieten die älteren Versionen die bekannte Getrag MT82-Variante, die bei den leistungsstärkeren Modellen später vom besseren Tremec TR-3160 ersetzt wurde. Vorteil: während die sportlichem Automatikversionen bei 250 km/h abgeriegelt werden, schafft einer wie der 460 PS starke Mustang Mach-1 fast Tempo 270.

Die Nachfrage nach dem Ford Mustang der Generationen V und VI auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist überschaubar und das Angebot ordentlich – ganz anders als bei den klassischen Mustang-Modellen der Generation I und II. Wer günstig in die Mustang- Welt einsteigen will, der ist mit einem Modell der Jahre 2010 bis 2014 aus der fünften Generation gut bedient. Ein Coupé mit dem 3,7 Liter großen V6-Saugmotor und 225 kW / 306 PS startet bei einer Laufleistung von unter 100.000 Kilometern zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Einen deutlichen Sprung nach vorn machte die sechste Generation, die seit Ende 2014 / Anfang 2015 auf dem Markt ist. Erstmals kommt bei ihm eine Einzelradaufhängung an der Hinterachse zum Einsatz, was sich im Vergleich zur bisherigen Starrachse positiv auf das Fahrverhalten auswirkte. Die sechste Generation ist ab dem Modelljahr 2015 kaum teurer als die fünfte, denn gerade die Modelle mit vier und sechs Zylindern kosten mit guter Ausstattung und Laufleistungen von mitunter unter 80.000 Kilometern keine 20.000 Euro. Die V8-Versionen des Mustang GT 5.0 sind deutlich beliebter und starten bei knapp 25.000 Euro. Mehr USA für weniger Geld in einem modernen Sportwagen ist kaum zu bekommen.