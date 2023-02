Die rollende Speisekarte

Die Autos werden zunehmend zu rollenden Computern. Das bringt für die Hersteller völlig neue Geschäftsmodelle, denn so können sogar bei einem Gebrauchtwagen Wunschextras nachgeordert werden.

Wer hat sich nicht beim Kauf eines Gebrauchtwagens schon einmal darüber geärgert? Das Auto in der Fahrzeugbörse ist ein echter Traumwagen, doch es fehlen ein oder zwei Sonderausstattungen, die einem wirklich wichtig sind. Vielleicht ist es der Abstandstempomat oder die so beliebte Sitzheizung. Die Nachrüstung ist oft unmöglich oder bestenfalls teuer. Doch diese Zeiten sind nunmehr vorbei. Tesla war einer der ersten Autohersteller, der es durch seine Funkupdates (over the Air) möglich machte, etwaige Extras nachträglich zu ordern.

Sukzessive bieten immer mehr Autohersteller bei den neuen Modellen diesen Service an, in dem nicht aktivierte Ausstattungsdetails nachträglich freigeschaltet werden können. Die Vorteile kommen aus dem Softwarebereich und somit aus dem Dienstleistungsland USA. Die US-Versicherung Liberty Mutual wirbt schon seit einiger Zeit mit dem Slogan „zahl nur für das, was Du brauchst“. In der Theorie klingt das System bei den Automobilen simpel. Der Fahrer erwirbt ein Extra in einem Webshop oder direkt im Infotainment des Autos nachträglich bezahlt und dann wird die gewünschte Funktion drahtlos in das System des Fahrzeugs heruntergeladen. Allerdings spielt hin und wieder die Software dem Menschen einen Streich. Das ist beim PC nicht anders als bei einem Fahrzeug. Mit diesen Zukaufs-Angeboten schlagen die Hersteller mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie reduzieren die Varianten bei der Produktion und damit die Herstellungskosten. Außerdem wird so die Preisspirale vermeintlich etwas langsamer angezogen, da Aufpreise im Webstore versteckt sind. Auch für die Autofahrer hat der Blumenstrauß an Nachbuchungsoptionen Vorteile, denn man zahlt nur dann für ein Extra, wenn man es wirklich haben will. Allerdings muss man dann beim Kauf des Autos genau nachschauen, was an Bord ist, sonst drohen weitere Kosten.

Volkswagen hat das neue Geschäftsmodell ebenfalls umgesetzt und jeweils eine Verkaufsplattform für die ID-Flotte sowie die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – vor allem den Golf 8 - installiert. Für den ehemaligen Identitätsstifter stehen mehr Systeme zur Auswahl als für die ID-Modelle wie zum Beispiel die Sprachbedienung für 269 Euro. Im Gegensatz zu anderen Herstellern favorisiert der niedersächsische Autobauer Einmalzahlungen anstelle von Abo-Modellen. Wer seinen Liebsten eine Freude machen will, kann auch einen Gutschein erwerben, der dann im We Connect Shop eingelöst werden kann. Frei nach dem Motto: „Schatz, ich schenke Dir die automatische Distanzregelung ACC zum Geburtstag.“ Auf die Reaktion des Empfängers dieses Präsents darf man auf alle Fälle gespannt sein.

Bei BMW kann man über den Connected Drive-Store verschiedene Extras freischalten lassen. Wie bei den anderen meistens über einen begrenzten Zeitraum oder permanent. Die eingangs erwähnte Sitzheizung kostet 17 Euro pro Monat, bei einem Jahr sind es 170 Euro und bei drei Jahren 270 Euro. Bucht man unbegrenzt, zahlt man 385 Euro. Um die neusten Karten für das Navigationssystem zu bekommen, muss man jedes Jahr 89 Euro nach München überweisen – ohne Wenn und Aber! Eine Lenkradheizung kostet mindestens zehn Euro im Monat, wenn das Auto einparken soll, sind 18 Euro fällig und wer beim Fahren mit akustischen Effekten unterhalten werden will, legt 150 Euro hin. Interessant ist, dass BMW für Apple CarPlay Vorbereitung 300 Euro verlangt. Ergibt aus Sicht der Münchner Sinn, denn begeisterte App-Navigierer pfeifen ohnehin auf den festeingebauten Lotsen.

Vor allem die deutschen Premium-Hersteller haben das nachträgliche Freischalten für sich entdeckt. Gutes Licht ist für viele Autofahrer essenziell. Wer sich also einen Porsche Taycan für mindestens 88.399 Euro kauft, sollte auch die 1.479 Euro für das LED-Matrix-Licht mit dem wohlklingenden Namen Porsche Dynamic Light System Plus in der Tasche haben. Aber auch unter den Zuffenhausenern Elektro-Jüngern mag es manche geben, die auf das Geld schauen. Wenn man sich also im Porsche Connect Store für das Monatsabo für 36 Euro entscheidet, könnte man 44 Monate (die ersten drei Monate sind kostenlos) mit Extra- Ausleuchtung unterwegs sein, also drei Jahre und acht Monate. Porsche lässt sich auch einen Routenoptimierer Porsche Intelligent Range Manager mit elf Euro pro Monat oder einmalig 419 Euro bezahlen. Selbst eine der Stärken der Modelle aus Zuffenhausen, die adaptive Servolenkung Plus, die sich der Geschwindigkeit anpasst, kostet im Taycan Connect Store einmalig 329 Euro. Ganz ähnlich sieht es bei Audi aus. Jedoch setzen die Ingolstädter in ihrem Dienst „Functions on Demand“ Angebote auf noch mehr Individualität und Flexibilität. Die Auswahl variiert je nach Modell und auch die Laufzeiten sind anders als bei den Zuffenhausenern. Neben einem Testmonat für einen Euro kann man beim Audi Q4 e-tron das Virtual Cockpit für sechs Monate (ab 17 Euro), ein Jahr (32 Euro), drei Jahre (ab 86 Euro) oder unbegrenzt. Übrigens ist die nachträglich gebuchte Ausstattung fahrzeugbezogen und wird bei einem Verkauf einfach übernommen.

Wesentlich volksnäher geht Opel noch das Nachzahlgeschäft an. Bei Autos wie dem Corsa e ist die e-Connect App, mit der man diverse Funktionen drahtlos abrufen beziehungsweise steuern kann, serienmäßig. Dazu gehört der Status der Batterie oder die App meldet sich, sobald die nächste Wartung ansteht. Sobald man ein Navigationssystem für mindestens 600 Euro ordert, bittet der Rüsselsheimer Autobauer seine Kunden bei den Live-Daten wie zum Beispiel Verkehrsdichte nach 36 Monaten zur Kasse. Ähnlich läuft es bei Citroën und Peugeot ab. In den nächsten Jahren wollen jedoch auch die einzelnen Stellantis-Marken bei neuen Modellen die nachträglich buchbaren Bezahldienste installieren.