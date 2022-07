Einfahrt verboten

In Deutschland haben wir uns seit Jahren an die lange umstrittenen Umweltzonen gewöhnt. In die meisten Großstädte darf man nur dann noch in den Citybereich fahren, wenn an der eigenen Windschutzscheibe eine grüne Plakette klebt. Auch Frankreich führt die Umweltplakette in immer mehr Regionen ein.

Bisher wurde die französische Umweltplakette (Crit´Air-Vignette) in vielen Städten nur im Falle eines ausgerufenen Feinstaubalarms benötigt. Mit der Einrichtung fester Umweltzonen - Zone à Faibles Émissions mobilité – hat sich die Situation mittlerweile geändert und in immer mehr Ballungsräumen ist die Einfahrt in den Innenstadtbereich nur noch mit einer entsprechenden Plakette möglich. Diese gilt auch für Autofahrer aus dem Ausland und somit auch aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

• Paris • Großraum Paris • Metropole Grenoble • Metropole Lyon • Eurometropole Straßburg • Montpellier-Méditerranée • Toulouse • Toulon-Provence-Méditerranée • Rouen-Normandie • Nice Côte d'Azur • Saint-Etienne • Reims • Aix-Marseille (ab August 2022)

Bis Anfang des Jahres 2025 soll es in allen Großräumen mit mehr als 150.000 Einwohnern feste Umweltzonen geben. Das betrifft insgesamt rund 40 Städte, darunter auch Metz, Bordeaux und Nantes. Für Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß werden je nach der entsprechenden Crit´Air Kategorie sukzessive Fahrverbote eingeführt. Die Plakettenpflicht sowie Fahrverbote gelten weiterhin auch bei lokal ausgerufenen Luftverschmutzungsalarm. Fehlt die entsprechende Crit´Air-Vignette am Fahrzeug, droht den betroffenen Autofahrern ein Bußgeld in Höhe von 68 Euro.

In der Eurometropole Strasbourg ist seit Januar 2022 die Crit´Air ganzjährig Pflicht. Fahrzeuge mit der Crit´Air-Vignette 5 dürfen nicht mehr fahren. Aktuell werden Verstöße gegen die Plakettenpflicht jedoch noch nicht sanktioniert. Erst ab Januar 2023 werden entsprechende Strafen verhängt. Wird in Straßburg ein Feinstaubalarm ausgerufen, gelten in den ersten drei Tagen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ab dem vierten Tag dürfen nur noch Fahrzeuge mit der Crit´Air-Plakette 0, 1 und 2 fahren. Einige Autobahnabschnitte sind jedoch von den geltenden Regelungen ausgenommen. Wer bei Feinstaubalarm per SMS oder E- Mail informiert werden möchte, kann sich über lokale Portale anmelden.

Die französische Umweltplakette kann online über die Website des französischen Umweltministeriums bestellt werden. Die Vignette kostet inklusiv mit Versand nach Deutschland 4,51 Euro. Sollte die Vignette zum Urlaubsantritt noch nicht eingetroffen sein, genügt es, bei einer Kontrolle die Bestellbetätigung vorzuzeigen bzw. diese im Fahrzeug an der Windschutzscheibe gut sichtbar auszulegen. Das Zentrum für europäischen Verbraucherschutz setzt sich seit Jahren für eine gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten in der deutsch-französischen Grenzregion ein. Seit dem 1. Juni wird die Crit`Air bereits in den Städten Karlsruhe, Freiburg und in der Gemeinde Pfinztal akzeptiert. Auch in Frankreich wird über die Anerkennung der deutschen grünen Umweltplakette im Grenzgebiet diskutiert.