Die grüne Mille Miglia

Die Oldtimerszene wandelt sich – nirgends sieht man dies besser als auf der Mille Miglia, der bekanntesten Veranstaltung ihrer Art weltweit. Auch hier setzen sich Elektroautos zunehmend in Szene. Doch es gibt für neuen Technologien in der Klassikszene noch viel zu tun.

Bernd Schneider sitzt in seinem silbernen Mercedes 300 SL mit der Startnummer 320 und bereitet sich in aller Ruhe auf die nächste Wertungsprüfung vor. Acht Aufgaben am Stück, bei denen es nicht um Schnelligkeit geht, sondern darum, auf die hundertstel Sekunde eine zentimetergenau ausgemessene Strecke zurückzulegen. Mille Miglia – das Hochamt der internationalen Klassikszene hat Weltruf. Die Teilnehmer kommen längst nicht allein aus Europa, sondern auch aus China, Mexiko, Paraguay oder den USA kommen die Autofans jedes Jahr im späten Frühjahr nach Italien. Seit vielen Jahren ist die Neuauflage des einstigen Oldtimerrennens von Brescia nach Rom und wieder zurück eine Gleichmäßigkeitsfahrt mit Spaß- und Kultfaktor. Erlaubt sind bei der Neuauflage der einstigen Rennveranstaltung nur jene Autos, die seinerzeit auch an der originalen Mille Miglia von 1927 bis 1957 teilgenommen hatten – so wie der Flügeltürer mit Rennfahrer Bernd Schneider am Steuer. Doch die über 400 Teilnehmer in ihren Legendenklassiker vom Alfa Romeo 6C 1750 über den Porsche 356 oder einen Mercedes SSK bekommen immer mehr Konkurrenz auf der eigenen Veranstaltung. Vorbei sind jene Zeiten, in denen oldtimerverrückte Klassikfans mit Vollgas im öffentlichen Straßenverkehr drei Tage lange durch den Norden Italiens donnerten.

Selbst in Italien ist mittlerweile die Nachhaltigkeit in der Autoszene angekommen. Die wiederverwerteten Taschen der Teilnehmer aus Recycling-Patchwork oder Ökobecher sind dabei noch der kleinste Schritt. Denn die Mille Miglia hat im Jahre 2023 längst auch eine eigene Ökoklasse – die Mille Miglia Green. Hier brabbeln und bollern am Start nicht Bentley Blower, Sunbeam Super Sports oder BMW 328, sondern surren vor wehenden Mille-Miglia-Fähnchen Elektroautos modernster Bauart. Wenn Mercedes etwas macht, dann entsprechend professionell. So haben die Schwaben nicht nur W-198-Flügeltürer von 1955 und den SS der Baureihe W 06 von 1930 im Renngepäck, sondern auch das wohl exklusivste Pferd im Stall, das aktuellen einen Stern auf der Haube trägt: den Mercedes EQXX – Jahrgang 2022. An sich nur als rollende Machbarkeitsstudie für den kommenden Mercedes CLA gedacht, hat die Elektrofluder mittlerweile zahllose Rekordfahrten hinter sich. Und weil die so gut liefen und der silberne EQXX trotz Prototypenstatus mittelweile rund 18.000 Testkilometer auf der Uhr hat, sponn das eingeschworene Mercedes- Entwicklungsteam herum und schickte ihn auf die Mille Miglia – zugegeben die grüne.

Die Wertungsprüfungen sind die gleichen, doch die Etappen zugegeben etwas kürzer auch wenn der Elektrosilberpfeil über 1.000 Kilometer ohne Ladestopp schafft. Schade drum, denn gerade an der Ladesäule hätte man den tausenden von Besuchern an der Strecke die Elektromobilität näherbringen können. Italien gilt in Europa in dieser Hinsicht nach wie vor als Entwicklungsland – Schnelllader sind unterhalb der Schiene Venedig – Mailand Mangelware – nicht zuletzt deshalb gibt es neben den grandiosen Klassikern vergangener Jahrzehnte eben auch die neuen Elektromodelle. Die laufen problemloser als die meisten der knatternden Preziosen – werden jedoch nicht annährend so bejubelt. Bisweilen geht am Straßenrand beim Mille-Publikum schon einmal ein Daumen runter, wenn die Teilnehmer in Mercedes EQS, VW ID Buzz oder Tesla Model Y vorbeizischen. Keine Frage: das Publikum will die sprotzenden und spotzenden Klassiker, bekannte Rennfahrer hinter dem Steuer und Vorkriegspiloten, denen man am Steuer von Bugatti T37, Lancia Torpedo oder Aston Martin Le Mans die Strapazen der diesmal mehr als 2.000 Kilometer ansieht. Nur am futuristischen Mercedes EQXX glotzen sich die Zuschauer in Desanzano, Rom oder Mailand die Augen aus. Die Elektromobilität hat nicht nur in Italien noch ein Akzeptanzproblem – und was für eines. Die Mille Miglia hat in diesem Jahr wieder mehr als 400 Teilnehmer – die Wartelisten sind dabei so lang wie die Spanische Treppe im Herzen von Rom und dann donnern noch mehr als 100 Ferraris vor dem Mille-Miglia-Feld vorweg. Auf der Mille Miglia Green sieht es ganz anders aus, denn hier sind gerade einmal 15 Fahrzeuge unterwegs. In Sachen Professionalität hat Mercedes keine Konkurrenz. Die einen nutzen die grüne Mille als spielerische Marketingaktion, die anderen als professionelle Ausfahrt und haben ein Profi-Rallye-Team engagiert, damit das Ergebnis im Ziel in Brescia stimmt.

Mit der grandiosen Historie der Klassiker von Vorgestern können die Teams in den ebenfalls mehr als flott surrenden Elektromobilen nicht dienen; sitzen sie doch wohl klimatisiert und sind auch nicht dem Dauerregen vor Rom in einem offenen Voland ausgesetzt. Doch ohne Ökologie hat die Oldtimerszene auf lange Sicht keine Chance. Viele italienische Innenstädte haben längst grüne Cityzonen mit Einfahrtsbeschränkungen. Als die Tankanzeige des silbernen Mercedes 300 SL mit der Startnummer noch knapp ein Viertel zeigt, biegt Bernd Schneider in der italienischen Po-Ebene zu einer unscheinbaren Tankstelle ab. Hier wartet ein paar Meter von den Zapfsäulen entfernt ein Spezialtransporter mit E-Fuel. Der silberne Flügeltürer genehmigt sich stattliche 92 Liter Öko-Kraftstoff und fährt nach dem kurzen Zwischenstopp in die Nacht hinein. So bekommen auch die Klassiker ihren grünen Anstrich ab. Und eines ist sicher – dabei dürfte es in den kommenden Jahren kaum bleiben.