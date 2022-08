Hubschrauber als Türöffner

Roland Arnold muss sich schon früh durchsetzen. Ohne Vater aufgewachsen, baut das jüngste von vier Kindern mit Durchsetzungsvermögen und Einfallsreichtum ein erfolgreiches Unternehmen auf. Eine typisch schwäbische Geschichte, und auch nicht.

Im Herzen der schwäbischen Alb ist die Welt noch in Ordnung. Die Menschen grüßen sich freundlich, wenn sie sich auf den fein säuberlich gereinigten Fußgängerwegen begegnen, der Bäcker ist zugleich der Vorsitzende des Schützenvereins, der Pfarrer kennt jedes seiner Schäfchen beim Vornamen und hat viele aus dem Taufbecken gehoben. Hier wird nicht geredet, hier wird geschafft. Hochdeutsch: Angepackt. So ein Ort ist Aichelau. „Das haben wir schon immer so gemacht“ ist eine Redewendung, die man hier gerne verwendet. Wenn man dann, wie Roland Arnold, als viertes Kind einer Familie die Landwirtschaft betreibt, geboren wird, ist der Werdegang vorgezeichnet. Fest gefügt, wie die Lebenslinien auf der Alb nun mal sind, bekommt der älteste Sohn den Hof und der restliche Nachwuchs muss sich anderweitig orientieren. Anpacken ist aber auch da angesagt, studieren steht für Roland nicht auf dem Stundenplan.

Wenn noch der Vater überraschend stirbt und man gerade mal sechs Jahre alt ist, würfelt das Leben neu. Auch auf der beschaulichen Alb. „Ich habe seitdem immer für den Rest der Familie verantwortlich gefühlt“, erzählt Roland Arnold. Ideen haben, diese umsetzen, Mutter und Geschwister zu unterstützen, das treibt den jungen Mann an. „Ich war schon immer problemlösungsorientiert“, erzählt er. Diese Durchsetzungskraft beschränkt sich nicht nur auf das Geschäftliche. Der drahtige Mann, der mit 1,74 Meter Körpergröße nicht unbedingt ein Hüne ist, geht auch in den Kneipen keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. „Ich habe mir nichts gefallen lassen“, sagt Roland Arnold mit einem entwaffnenden Lächeln, das man meint, er könne kein Wässerchen trüben.

Nach der Lehre zum Kfz-Mechaniker eröffnet er einen Reifenhandel und erweitert das Geschäft mit einer Karosseriespenglerei inklusive Lackiererei. Mehrere Filialen folgen. Doch das Beispiel macht Schule, bald sprießen Reifenhändler wie Pilze aus dem Boden. Also müssen neue Einnahmequellen her. Gemeinsam mit seinem Bruder Toni kauft er einen Mähdrescher, um die großen Felder in den neuen Bundesländern zu bearbeiten. Sobald es die Zeit erlaubt, kehrt er sofort zurück zu seinen Kern-Betrieben. Auf der Rückfahrt von so einem Auftrag nimmt das Leben 1997 abermals eine neue Wendung. Auf einer Autobahnraststätte nahe Chemnitz sieht Roland wie eine Frau ihren Mann, der im Rollstuhl sitzt, bei strömenden Regen ins Auto hieven will. Das Vorhaben gelingt, der Mann rutscht aus dem Rollstuhl und knallt auf den nassen Asphalt. Gemeinsam schaffen sie es, den Mann ins Auto zu bringen.

Als die Frau dem Schwaben erzählt, dass es für sie das Tollste wäre, wenn ihr Gatte wieder selber Auto fahren könnte, lässt den geschäftstüchtigen Unternehmer diese Idee nicht mehr los. Wie kann ein Querschnittsgelähmter Auto fahren? Der Mann in dem Rollstuhl steuert und bewegt diesen mit einem Joystick. „So bin ich auf die Idee gekommen. Wenn der mit dem Joystick einen Rollstuhl bewegen kann, dann müsste das doch auch mit einem Auto gehen“; erklärt Roland Arnold. Sein Erfindungsgeist ist geweckt, Roland sucht sich die geeigneten Experten und fängt an zu tüfteln. Ein Jahr später steht das erste behindertengerechte Mobil, ein Chrysler Voyager, auf einer Messe.

Space Drive 1 ist geboren und damit die Möglichkeit, ein Auto per Drive by Wire mit einem Joystick, also mit einer Hand beziehungsweise zwei Fingern zu bewegen. Die Fachwelt ist begeistert, die Skepsis im Heimatdorf bleibt. „Hier gab es nicht einmal ein Gewerbegebiet. Als ich dem Gemeinderat erklärt habe, dass ich bauen und Weltmarktführer bei Fahrzeugen für behinderte Menschen werden will, haben die mich angeschaut, als ob die falschen Tabletten genommen hätte“, lacht Roland Arnold. Der Widerstand ist groß. Ein Gemeinderat, der auch noch Totengräber von Beruf war, sammelt sogar Unterschriften gegen das Vorhaben des jungen Unternehmers.

Doch davon lässt sich der ambitionierte Unternehmer nicht von seinem Weg abbringen. „Je größer der Druck ist, desto größer ist meine Motivation. Wenn die Kuh nicht vorwärts reingeht, musst man sie umdrehen und rückwärts am Schwanz reinziehen“, verdeutlicht Roland Arnold sein Motto in plastischen Worten. Als der TÜV 2004 sein Placet gibt, ist diese Erfindung, die Menschen mit Handicap bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet bereit für die Straße. Eine Weltpremiere. Es hagelt Preise und Ehrungen und das Unternehmen aus dem beschaulichen 250-Seelen- Örtchen wird zum Vorreiter einer Branche. „Der deutsche Handwerkerpreis 2005 hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erzählt Ronald Arnold.

Zwischendurch findet er auch die Liebe seines Lebens. Seine um acht Jahre jüngere Frau Martina kennt er schon als kleines Kind, schiebt den Kinderwagen und wiegt sie auf dem Arm hin und her. Später werden die beiden Freunde. Als es bei beiden in der Beziehung kriselt, geht Roland den typischen Arnold-Weg. Irgendwie spürt er, dass seine Jugendfreundin die richtige Frau ist. Auf einem großen Fest spricht er seine Zukünftige an und sagt halb scherzhaft. „Nächstes Jahr heiraten wir.“ Martinas Antwort: „Bin dabei“. Gut neun Monate später kam Kevin, der erste von zwei Söhnen auf die Welt, 2003 dann Luca.

Roland Arnold wusste immer, wie er an sein Ziel kommt. Anstatt die Meisterschule zu absolvieren, hält er sein Geld zusammen, machte den Hubschrauber-Pilotenschein und fliegt mit einem Fluggerät zu Geschäftsterminen. „Wenn man mit dem Hubschrauber landet, kommt gleich der Chef und nicht die Sekretärin. Das war wie ein Türöffner. Außerdem habe ich so gezeigt, dass ich zahlungsfähig bin“, grinst er spitzbübisch. Die Vorgehensweise zahlt sich aus. Mittlerweile steht die dritte Space-Drive-Generation vor der Serienreife und soll Mitte 2023 auf den Markt kommen. Die Drive-by-Wire Technologie ist ein Schlüsselsystem für das autonome Fahren. Auch hier will Paravan gemeinsam mit dem Zulieferer Schaeffler weltweit mitmischen.

Paravan bleibt für Roland Arnold eine Herzensangelegenheit und die zentrale Säule seines Schaffens. Mittlerweile ist aus einer Firma mit fünf Angestellten begonnen hatte, ein Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von circa 27 Millionen geworden – ohne das Joint Venture mit Schaeffler. Roland Arnolds Tatendurst ist dennoch noch lange nicht gestillt. Aber der umtriebige Unternehmer steht nicht mehr jeden Tag in der Werkstatt, sondern widmet sich seinen Hobbys: das Fliegen und Autos. Wer einmal die feine Sammlung an aktuellen und klassischen Wagen gesehen hat, möchte am liebsten in Aichelau übernachten. Zumal die Landschaft ebenfalls sehr malerisch ist. Auch der Totengräber grüßt mittlerweile sehr freundlich.