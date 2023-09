Rolls-Royce baut Autos in verschiedenen Kategorien – alle sind luxuriös, unterscheiden sich aber dennoch drastisch. Es gibt Fahrzeuge von der Stange. Die sind teuer, aber man kann sich deren Bestellung ungefähr so vorstellen, wie bei anderen Herstellern auch: Modell wählen, ausstatten, bezahlen und los.

Am anderen Ende der Möglichkeiten befinden sich hingegen die sogenannten Coachbuild-Einzelstücke, die man nur dann kaufen darf, wenn Rolls-Royce eine Einladung ausspricht. Laut Rolls-Royce ist das die "exklusivste Abteilung", die Autos komplett neu aufbaut. Dazwischen befindet sich "die Welt der Maßarbeit", genannt "Bespoke".

Rolls-Royce: La Dolce Phantom

Ein Rolls-Royce aus dieser Division ermöglicht es, Standardmodelle des Herstellers nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und damit einmalig zu machen. Der neueste Wurf der Reihe ist ein Phantom, genannt "Inspired by Cinque Terre", also "Inspiriert durch Cinque Terre". Bei "Cinque Terre" handelt es sich um fünf Küstendörfchen in Ligurien, Italien. Diese sitzen farbenfroh an der schroffen Steilküste und sind umgeben von Weinanbaugebieten – Italien wie aus dem Bilderbuch.

Der "Cinque Terre"-Rolls-Royce soll das auffangen. Er ist blau wie das Meer und trägt typische Zeichen Italiens. Am Dachhimmel findet sich eine Karte des Landes, auf den Türen sind Weintrauben eingestickt und im Cockpit findet sich eine für die Gegend typische Malerei.

Über den Preis spricht man bei Rolls-Royce wie immer nicht, aber bei diesem Fahrzeug dürften es lange nicht die 30 Millionen sein, die zuletzt für den "La Rose Noire Droptail" im Gespräch waren – der Basispreis für einen Phantom liegt bei rund 480.000 Euro, hinzu kommen die aufwändigen Extras.

