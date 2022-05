Menschen, denen herkömmliche Rolls-Royce-Fahrzeuge von der Stange nicht reichen, haben zum Glück weitere Optionen: Rolls-Royce Bespoke, quasi die Maßschneiderei des Automobilherstellers. Hier lassen sich Fahrzeuge individuell planen und bauen – solange der Geldbeutel das mitmacht.

Für den nun vorgestellten Rolls-Royce Boat Tail standen offenbar relativ unbegrenzte Mittel zur Verfügung, denn wie "Auto Motor Sport" berichtet, soll das Fahrzeug rund 26 Millionen Euro gekostet haben. Öffentlich ist der Preis aber nicht, weshalb sich die Rolls-Royce den Rekord für den teuersten Neuwagen der Welt nicht offiziell auf die Fahnen schreiben kann.

© Alessa Pärn Interview Die Insel der Reichen Luxus-Immobilien auf Sylt: Ein Makler berichtet über seinen Alltag

Ein Auto für ein Museum – schade eigentlich

Generell hüllt sich die Luxusmanufaktur ins Schweigen, was das Auto betrifft. Über die Technik ist wenig bekannt, ebenso nebulös ist die Identität des Kunden. Bei dem Besitzer soll es sich um den Sohn eines Perlen-Fabrikanten handeln, der das Fahrzeug seiner offenbar bereits üppigen Sammlung edler Fahrzeuge hinzufügen will.

Ein Umstand, der darauf schließen lässt, dass der Rolls-Royce Boat Tail wohl nicht für das genutzt werden wird, wofür er gebaut wurde: luxuriöses Camping, beziehungsweise das dekadenteste Picknick der Welt. Denn unter dem hölzernen Heck verbirgt sich genug Ausstattung, um an einer entlegenen Stelle eine Stulle mit Kaviaraufstrich zu kredenzen – ganz ohne Gefahr, einen Sonnenbrand erleiden zu müssen.

Im Heck liegen dafür bereit: Zwei Hocker aus echtem Carbon, edles Besteck und Teller, diverse Behältnisse für Vorräte und ein Kühlschrank für Getränke aller Art. Zusätzlich liegt ein Sonnenschirm im Fahrzeug, für den zwischen den Heckklappen eine Halterung in die Karosserie eingelassen worden ist.

+++ Lesen Sie auch: Concorso d’Eleganza - die größte Oldimerparade der Welt +++

In puncto Design wollte der Käufer sich und dem Lebenswerk seines Vaters offenbar ein Denkmal setzen: Farblich ist der Wagen in rosé, bronze und cognac gehalten, die Lackierung soll an das Schimmern einer Auster erinnern. Im Innenraum setzt sich das Holz-Heck in Form kleinerer Applikationen fort. Die Instrumente bestehen zum Teil aus Perlmutt und nehmen Bezug auf die offenbar einträgliche Lebensgrundlage des Eigners.

Der dritte und letzte Boat Tail

Der diesjährige Rolls-Royce Boat Tail ist das dritte und letzte Fahrzeug dieser Modellreihe. Das Vorjahresmodell soll nur unwesentlich weniger gekostet haben und Jay-Z und Beyoncé gehören. Es ist davon auszugehen, dass der Boat Tail von einem V-12-Ottomotor mit rund 570 PS angetrieben wird. Da er aber, wie bereits erwähnt, ein Dasein im privaten Museum des Käufers fristen wird, spielt das wohl ohnehin keine große Rolle.