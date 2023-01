Rückkehr ins Licht

In den vergangenen Jahren ist es speziell in Europa ruhig geworden um Suzuki. Hatte der japanische Autobauer gerade in den frühen 2000ern viel frischen Wind in das Segment von Kleinwagen und bezahlbaren Crossovern gebracht, so blieb das Modellportfolio in den vergangenen Jahren blass. Das soll sich bis 2030 ändern – mit neuen Elektromodellen.