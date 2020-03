Haben die großen Autovermieter wie Europcar, Sixt, Avis und Co. zwischen den einzelnen Anmietungen genug Zeit, das Auto gründlich zu reinigen, sieht das bei Carsharing Angeboten ganz anders aus. Hier weiß keiner, wer das Auto zuvor gefahren hat und wie genau es derjenige mit der Hygiene im Fahrzeug genommen hat. Ein kräftiges Niesen des Vornutzers kann das Risiko einer Infektion nennenswert erhöhen. Doch viele Menschen haben mittlerweile Angst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Bus, Straßen- oder S-Bahnen zu fahren und steigen daher auf E-Scooter und in den Metropolen besonders auf die praktischen Carsharing-Modelle um. Immerhin haben die Nutzer im Normalfall keinen direkten Kontakt untereinander. Der eine stellt das Auto ab, verschließt es mit der App und der nächste Nutzer ist zumeist nicht in Sicht- oder Griffweite. Das schafft Sicherheit.

Corona: auf Nummer sicher im Mietwagen

Doch wer einsteigt, der hat oftmals ein ungutes Gefühl und dem kann man nur mit einer Säuberungsaktion begegnen. Denn keinem der Carsharing-Anbieter ist es zuzumuten, hinter jeder Fahrzeuganmietung direkt mit dem Reinigungstuch zu feudeln. Das liegt an jedem selbst und so ist man gut beraten, mit mehreren Reinigungstüchern oder einem Desinfektionsmittel zumindest über die wichtigsten Flächen zu wischen. Besonders wichtig dabei: Lenkrad, Schaltknüppel, Lenkstockhebel, Gurt, Gutschloss und Armaturenbrett. Doch im Auto selbst hört es nicht auf. Auch die Türgriffe außen sowie am Kofferraumdeckel sollte man vor der Benutzung mit einem Taschentuch öffnen und sich umgehend die Hände mit einem Reinigungstuch säubern. Genauso sieht es beim Nachtanken aus - und zwar egal, ob es sich um einen Verbrenner, ein Elektroauto oder einen Plug-In-Hybriden handelt. Auch hier sind die Griffe der Zapfanlagen mögliche Gefahrenquellen für Übertragungen von Viren, die man reduzieren sollte.

Die Autovermietungen reinigen seit Ausbruch des Corona Virus verstärkter denn je nicht nur die Mietwagen selbst, sondern auch die Theken und Tresen der Vermietschalter. "Wir haben auch die bereits umfänglichen Reinigungstechniken unserer Fahrzeuge nach jeder Vermietung weiter verbessert. Insbesondere achten wir auf die Stellen, die von den Menschen berührt werden, wie Lenkräder, Türgriffe und andere harte Oberflächen", teilt beispielsweise Avis mit. Ähnlich bei Anbieter Sixt, der mir Sixt Share auch eine Carsharing-Flotte anbietet: "Wir reinigen unsere Filialen intensiv, um die Virusübertragung zu minimieren. Alle Fahrzeuge unserer Sixt-Flotte werden in einem mehrstufigen Verfahren professionell gereinigt, um das potenzielle Übertragungsrisiko zu minimieren."

Bei einigen Autovermietungen ist es ohnehin möglich, alles online bzw. per App zu klären und so wird jeglicher direkte Kontakt an der Abholstelle vermieden. Wer trotzdem unsicher ist und seine Buchung nicht antreten möchte, dem bieten Autovermieter wie Avis aktuell an, diese nicht nur kostenlos zu stornieren, wenn man von Reisebeschränkungen aufgrund des Corona Virus betroffen ist. Alle europäischen Änderungen vor dem 1. Mai können kostenlos geändert oder storniert werden.