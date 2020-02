Die Oldtimer Saison 2020 ist in Bremen eröffnet. Die Classic Motorshow zeigt alles rund um das Thema Oldtimer, Motorräder, junge Klassiker und historischer Motorsport. Dazu gibt es Ersatzteile und Tipps zur Restaurierung. Die Messe hat sich zu einem Treffpunkt für Liebhaber historischer Fahrzeuge weit über Norddeutschland hinaus entwickelt. Vor allem den Clubs wird viel Raum gegeben.

Aber bei aller Oldtimerfreude macht man sich auch Sorgen um den Nachwuchs. In diesem Jahr wird mit nur 40.000 Besuchern gerechnet. Früher waren es einmal 45.000 bis 50.000. Die treuen Fans sind zwischen 40 und 70 Jahren alt. Sie bevorzugen originalgetreue klassische Oldtimer.

Das junge Publikum sollen Umbauten und getunte Autos locken. Auf sie wartet 2020 ein besonderes Ungetüm. Frank Richter (58) hat eine Borgward Isabella - Baujahr 1954 - in einen Dragster mit 2000 PS verwandelt. "Ich habe das Fahrzeug mit der bereits umgebauten Karosserie 2009 in den USA gekauft. Allerdings ohne Motor und Getriebe," sagte er der "Bild". Da dauerte es noch ein paar Jahre harte Arbeit, bis das Ungeheuer fertig war. Richter fährt die Monster-Isabella auf Rennen.

Etwa 650 Aussteller aus 12 Nationen treffen sich in Bremen. Wie immer ist die Marke Borgwart gut vertreten. Auf über 40.7000 Quadratmetern Ausstellungsgelände in acht Hallen finden die Besucher alles, was das Oldtimerherz begehrt. Die Bremen Classic Motorshow ist eine Messe für die Szene, entsprechend viele Teilehändler haben in den Hallen ihr Lager aufgeschlagen.

