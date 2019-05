Carsharinganbieter werben damit, wie locker und unkompliziert alles bei ihnen geht. Einsteigen, Fahren, Abstellen und falls doch einmal etwas passiert, ist der Wagen ja Vollkasko versichert.

Tatsächlich sind die Carsharer überhaupt nicht so locker, wenn es zu einem Unfall kommt, denn sie sparen bei der Versicherung – auf Kosten ihrer Kunden, darauf macht "Finanztest" aufmerksam.

Wie kommt das? Heutzutage ist Versicherung nicht Versicherung – denn der Umfang der Leistungen variiert enorm. Wer einen Leihwagen über ein Vergleichsportal bucht, wird stets über die Güte der Konditionen hingewiesen. Unter verschiedenen Labeln wird zwischen "Premium", "Gute Leistungen" und "Basic Leistungen" unterschieden. Von Angeboten mit einem geringeren Leistungsumfang wird abgeraten.

Und tatsächlich würden die meisten Carsharer bei einem Portal wie "Billiger-Mietwagen" durchs Raster fallen.

Das fängt schon damit an, dass keine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt angeboten wird. Kommt es zu einem selbst- oder teilverschuldeten Unfall muss der Fahrer also zahlen – bis zur Höhe des Selbstbehalts.

Erheblicher Selbstbehalt

Und der liegt nicht bei 150 Euro, sondern durchaus zwischen 500 und 1500 Euro. Ein deftiger Parkrempler mit Kratzern in der Schürze und einem beschädigten Scheinwerfer kann jedem passieren – doch im Sharing-Auto kostet der Spaß dann bis zu 1500 Euro. Bei einigen Carsharern kann man gegen Zuzahlung den Selbstbehalt reduzieren. Deutlich bessere Konditionen bieten allerdings Fremdfirmen an. Wer regelmäßig solche Angebote nutzt, kann sich bei Carassure für 66,90 Euro im Jahr zusätzlich versichern – diese Versicherung reduziert im Falle eines Unfalls einen Selbstbehalt von 3000 Euro auf null Euro. Ein so hoher Selbstbehalt ist nur bei sehr teuren Mietwagen oder ebenfalls teuren Wohnmobilen üblich.

Verlust des Versicherungsschutzes

Doch der Selbstbehalt ist noch das kleinste Problem – die Vollkaskoversicherungen sind offenbar sehr sparsam kalkuliert und sie decken nur den Kernbereich der Schäden ab. Versicherungen mit "Premium"-Konditionen sind sehr viel großzügiger.

Unter anderem haften sie auch, wenn "grobe Fahrlässigkeit" des Fahrers zu dem Unfall geführt hat. Grobe Fahrlässigkeit hört sich gewaltig an, passiert im Alltag aber häufig. Typische Beispiele: Sie kramen während der Fahrt in der Handtasche. Sie tragen ungeeignete Schuhe oder versuchen sich den Pullover während der Fahrt auszuziehen. Oder sie übersehen gar eine rote Ampel oder ein Stopp-Zeichen.

Alles Dinge, die man natürlich am Steuer sein lassen sollte – die aber dennoch geschehen. Passiert Ihnen so ein Malheur an Bord eines Sharing-Autos müssen sie den Schaden am Auto der Sharing-Firma aus eigener Tasche zu 100 Prozent begleichen. Die Sharing-Flotten bestehen nicht nur aus günstigen Kleinwagen, wenn Sie auf diese Weise einen schönen Mercedes zerstören, können durchaus Kosten von 40.000 Euro auf Sie zukommen. Aber auch eine verschrammte Seite mit verbogenen Türen kommt schnell auf 8000 Euro.

Eine weitere Lücke gibt es bei den Wildunfällen: Hier sind meist nur Kollisionen mit "Haarwild" versichert. Gemeint sind damit Rehe, Hirsche, Füchse und Wildschweine. Kommt es wegen eines Fasans oder eines Hundes zum Unfall übernimmt die Versicherung wiederum nichts.

Unser Tipp: Lesen Sie das Kleingedruckte Ihres Sharingpartners gut durch. Denken Sie aber auch daran, dass es selbst bei guten Versicherungskonditionen der Vollkasko immer exotische Schäden gibt, die die Assekuranz nicht übernimmt.

Den ganzen Test können Sie gegen eine Gebühr hier einsehen.