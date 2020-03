Wer sich ein Elektroauto zulegen will, wird mit vielen neuen Begriffen und Fakten konfrontiert. Wo kann ich mein Fahrzeug laden? Wie lange dauert es? Was kostet der Spaß? Welche Kabel muss ich verwenden? Darf ich einfach so eine Wallbox installieren? Das sind nur wenige der Fragen, die beim Kauf eines Stromes unter den Nägeln brennen. Wir bringen Licht in den E-Mobilitätsdschungel.