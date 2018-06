Zach Both hatte keine Lust mehr auf seinen Schreibtischjob und wollte unterwegs auf der Straße leben. Geld für ein ausgebautes Wohnmobil hatte der US-Amerikaner nicht, also kaufte er sich für 3900 Dollar einen Chevrolet Express, Baujahr 2003. Einen Lieferwagen, der in etwa die Größe eines VW Transporters hat. Mit etwas Hilfe von seinem Vater konnte Both den Wagen in acht Monaten nebenher umbauen. Handwerkliche Erfahrungen hatte er nicht.

Sometimes you just have to get out of the city and watch a good sunset. #vanlife #homeiswhereyouparkit Ein von Zach Both (@zachboth) gepostetes Foto am 13. Mai 2016 um 10:46 Uhr

"Ich reise nicht, um des Reisens willen", sagte er dem Portal Mashable. "Ich gehe dahin, wo es eine interessante Arbeit oder eine spannende Geschichte gibt." Das Mobil von der Größe eines Campers führte dazu, dass Both viel mehr Kontakt zu seinen Mitmenschen hatte als früher. Kein Wunder, das Leben findet viel im Freien statt, schließlich handelt es sich nicht um ein riesiges US-Wohnmobil, in dem man abgeschlossen wie in einer rollenden Burg leben kann.

Mobiles Leben ist kein Urlaub

Aber anders als viele Instagram-Accounts nahelegen, fühlt sich das mobile Leben nicht wie ein permanenter Urlaub an. Wenn man immer ein Fremder sei, so Both Erkenntnis, werde das auf Dauer sehr anstrengend und manchmal auch enttäuschend. "Diese Lektion musste ich lernen, ich war sehr naiv am Anfang."

I promise to have more than just van photos soon... For people that actually enjoy this, visit thevanual.com. Lots more on there. #vanlife #homeiswhereyouparkit #thevanual Ein von Zach Both (@zachboth) gepostetes Foto am 16. Jun 2016 um 17:33 Uhr

"Mein wichtigster Tipp: Seid euch sicher, dass ihr mit diesem mobilen Leben auch zurecht kommt und glaubt nicht an dieses tolle, sorgenfreie Leben, das ihr auf Instagram seht."

Riesiges Tutorial

Das war die Warnung, aber nun kommt das Beste. Both ist nicht nur ein toller Fotograf, er hat eine umfangreiche Dokumentation über den Busumbau angelegt: The Vanual. Von Vorbereitung und Planung bis zum Finish findet der Interessierte hier unzählige Anregungen.

Extremely grateful and humbled by the response from people today. If you are interested in living a mobile lifestyle or just curious how an empty cargo van was turned into what you see above, take a minute to check out thevanual.com #vanlife #homeiswhereyouparkit #ontheroad #bedroomview Ein von Zach Both (@zachboth) gepostetes Foto am 3. Jun 2016 um 15:42 Uhr

Das Auto kostete 3900 Dollar, neue Reifen und Reparaturen kamen auf 3000 Dollar, die Umbau- und Materialkosten betrugen 5000 Dollar. Hinzu kamen die Solaranlage und der Kühlschrank im Wert von 3000 Dollar, die Both allerdings eintauschen konnte. Insgesamt hat der Umbau am Ende etwa 15.000 Dollar gekostet, und damit deutlich mehr, als Both erwartet hatte.

Viel Geld - trotz Eigenbau

Anders formuliert: Für 15.000 Dollar hätte man auch ein gebrauchtes Wohnmobil bekommen. Aber anstelle einer alten Möhre mit angeranztem Campingplatz-Charme bewohnt Both nun ein ausgesprochen schönes Mobil. Denn der Mann hat Stil: "Ich konnte alles so machen, wie ich es wollte, und alles so gestalten, dass es seine Funktion perfekt erfüllt. Meine Freunde sagen: 'Es ist sehr viel schöner als mein altes Appartement', sagte Both der "New York Times".





Das ist aber auch nötig, denn das Leben auf der Straße besitzt im wirklichen Leben keinen hohen Stellenwert. Eine Schauspielerin, die eine Rolle in einem seine Kurzfilme hatte, fragte Both, wo er denn lebe. Zuerst antwortete er nur ausweichend mit "in Los Angeles". Dann sagte er, dass er in einem Wagen lebt, der oft auch nur auf öffentlichen Straßen steht. "Oooh cool …" hörte er da, nach einer langen peinlichen Pause. "Das irritiert und führt oft dazu, dass der Kontakt abgebrochen wird." Aber zum Glück könne er dann immer seine Fotos zeigen.

The Beast. Rocket Van. Zombie Mobile. These 4 wheels go by many names. Cant wait to show everyone what Ive been cooking up in a few weeks. #vanlife #travel #ontheroad #warmerweatherplease Ein von Zach Both (@zachboth) gepostetes Foto am 17. Dez 2015 um 17:37 Uhr