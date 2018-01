Fotograf Carlos Kellà fotografiert erotische Fantasien: verschärfte Frauen in Lack und High Heels und scharfe Muscle Cars aus glänzendem Lack und Chrom. In einem Wochenkalender für 2018 hat der Fotograf Kellà Cars und Girls auf 52 farbigen Hochglanzseiten zusammengebracht. Eine Tradition. Der klassische Auto-Kalender umfasst nur zwölf Monate, Kellàs Wochenkalender umfasst dagegen 52 Motive. Von seiner Vorliebe für Nylons, hohe Schuhe und Autos sieht man nicht, wenn der Mann im hellblauen Hemd daherkommt. Im schwarzen Tattooshirt werden dann Ladies und fahrbare Untersätze zu erotischen Geschichten zusammenstellt, in Szenen setzt und fotografiert.

Gelungene Kombination

Kella mag Frauen, aber noch lieber mag er Frauen in High Heels vor mächtigen Wagen. "Das Konzept amerikanische Autos und Mädchen ging ab wie Schmidt´s Katze", sagt Carlos freimütig. Mit der Variante "Oldtimer und Mädchen" hatte er aufs richtige Pferd gesetzt. Die Idee kam vor ein paar Jahren, als er feststellte, dass ihm die meisten erotischen Auto-Fotos ein bisschen zu "schmuddelig" waren. Carlos dachte: Das kann ich besser. Dann suchte er im Internet nach interessierten Models. "Die Mädchen müssen mir sympathisch sein, es muss zwischen uns stimmen. Ob sie nun einen perfekten Körper haben oder nicht, ist zweitrangig. Ich muss von den Mädchen inspiriert werden, das ist wichtig." Die Models sind alles andere als Sexobjekte. Jede von ihnen strahlt Power und Selbstbewusstsein aus. Kleidung, Schuhe und die wichtigen Strumpfobjekte wählt Carlos selbst aus. "Ich will die Mädchen so inszenieren, wie sie sich selbst präsentieren würden. So, dass sie gut aussehen."

Erotik der Bild-Erzählung

Kellà erzählt in seinen Fotos rund um Autos, Frauen, Kostüme und Schuhe kleine Geschichten. Eine Art von erotischer Inszenierung, die auch den Frauen gefällt. Für die Besitzer der Wagen ist es eine Ehre in dem Band aufzutauchen. Und auch die Models auf dem Kalender nutzen seine Fotos um Werbung in eigener Sache zu machen. Vor allem merkt man ihnen an, dass sich nicht für irgendeine Silikonbrust- und Schlauchbootlippen- Erotik verbiegen müssen. Es dominiert die Burlesque -Szene – immer etwas ironisch und verspielt.

Das Jahr hat schon begonnen, aber bei 52 Blättern lohnt der Kauf immer noch: Der limitierte Wochenkalender "Girls & Legendary US-Cars" von Carlos Kella kostet 39,90 Euro und kann hier gekauft werden.

31 US-Oldtimer sind es im Jahr 2018 geworden

Buick Roadmaster Convertible von 1953

Buick Skylark von 1970

Buick Super Convertible von 1953

Cadillac Fleetwood von 1957

Chevrolet 210 von 1954

Chevrolet Bel Air von 1954

Chevrolet Bel Air Custom Rat Rod von 1953

Chevrolet Bel Air Convertible von 1953

Chevrolet Business Coupe von 1938

Chevrolet Chevelle von 1965

Chevrolet Corvette C3 Targa von 1974

Chevrolet Delivery von 1960

Chevrolet Monte Carlo von 1973

Chrysler New Yorker von 1948

Chrysler Windsor von 1947

Dodge Charger SE von 1972

Dodge Coronet von 1955

Dodge Regent von 1959

Dodge Special Deluxe von 1948

Dodge Coronet 500 von 1969

Ford Country Sedan von 1958

Ford Model A Speedster von 1930

Ford Thunderbird von 1965

Ford Tudor von 1932

Mercury Eight von 1949

Oldsmobile 98 Convertible von 1960

Packard Convertible von 1951

Plymouth Barracuda von 1970

Pontiac LeMans von 1972

Willys Jeep von 1944