Dabei setzte sich der elektrisch angetriebene Porsche Taycan Turbo S bei den Testfahrten gegen eine international hochkarätig besetzte Konkurrenz durch und verwies den BMW 3er und den ebenfalls neuen Mazda 3 auf die Plätze zwei und drei. Auf den weiteren Plätzen der besten fünf Autos in Deutschland landeten die beiden Schwestermodelle Opel Corsa und Peugeot 208. Die fünf Finalisten waren vorab aus mehr als 40 internationalen Kandidaten zu den finalen Testfahrten ausgewählt worden. Zur Wahl standen alle maßgeblichen seit Ende 2018 auf dem deutschen Markt neu erschienenen Fahrzeuge. Unter den fünf Finalisten waren mit batterieelektrischem Antrieb, Otto- und Dieselmotoren sowie Plug-In-Hybriden die unterschiedlichsten Antriebskonzepte vertreten.

Porsche Taycan ist Auto des Jahres 2020 Fullscreen

Bei der Übergabe des Siegerpreises sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche: "Wir sind sehr stolz, dass wir mit dem Taycan die hochkarätig besetzte Fachjury überzeugen konnten und mit dem German Car of the Year 2020-Award als bestes neues Auto in Deutschland ausgezeichnet worden sind. Der Preis bestätigt uns erneut, dass wir mit unserer Strategie, auch mit Elektroantrieb einen echten Porsche auf die Straße zu bringen, den richtigen Weg eingeschlagen haben." Die Jury German Car of The Year besteht aus 15 im deutschsprachigen Raum aktiven Motorjournalisten.

Der Porsche Taycan konnte die Konkurrenz letztlich mit seinem überzeugenden Gesamtpaket distanzieren. Das viertürige Luxuscoupé leistet in seiner Topversion Taycan Turbo S 460 kW / 625 PS, die im Overboost sogar auf 560 kW / 761 PS und 1.050 Nm steigen. Aus dem Stand beschleunigt der 2,3 Tonnen schwere Konkurrent des Tesla Model S in 2,8 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 260 km/h. Die Kraft des Porsche Taycan generieren dabei zwei Elektromotoren an den Achsen. Für weitere Dynamik sorgen Details wie Allradlenkung, eine Differenzialsperre an der Hinterachse sowie Torque Vectoring per Bremseingriff. "Der Taycan überzeugt vor allem durch eigenständiges Design sowie seine Quer- und Längsdynamik, also seine überlegene Leistung bei den klassischen Bewertungskriterien", so Jens Meiners von der Jury der German Car of the Year.

Auf dem zweiten Platz landete nicht ganz überraschend der exzellente Dreier BMW, dem viele den Sieg beim GCOTY 2020 zugetraut hatten. Die Limousine der Baureihe G20 überzeugt nicht nur mit Design und Technik, sondern insbesondere einem exzellenten Portfolio vom sparsamen Diesel über effiziente Plug-In-Hybriden bis zum Sportmodell des BMW M340i. Auf dem dritten Platz: der neue Opel Corsa, der ebenso wie sein technischer Zwilling Peugeot 208 nicht nur mit Benzin- und Dieseltriebwerken, sondern auch mit einem Elektroantrieb zu bekommen ist. Zwischen den beiden ungleichen Brüdern Opel Corsa (Platz drei) und Peugeot 208 (Platz fünf) ein Kompaktklassemodell aus Japan.

Mit Design und technischer Innovation fuhr sich der Mazda 3 auf den vierten Platz. Der Japaner sieht nicht nur klasse aus, sondern bietet als erstes Serienfahrzeug die Antriebsmischung aus Diesel und Benziner, da der Mazda 3 von einem Motor mit innovativer Kompressionszündung angetrieben ist. Alle fünf Finalisten ließen bei German Car of the Year 2020 mehr als 35 Konkurrenten aus der Vorausscheidung hinter sich.