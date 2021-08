Mit Corona-Aufschlag

Wer sich derzeit für ein gebrauchtes Auto interessiert, glaubt oftmals seinen Augen nicht zu trauen. Klassenübergreifend sind die Preise stattlicher denn je. Grund ist einmal mehr die anhaltende Corona Pandemie, denn die Nachfrage ist groß und das Angebot überschaubar.

Egal, ob man sich für einen zwei Jahre alten VW Golf VII oder einen Porsche 911 aus dem Jahre 2010 interessiert - die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind nicht nur stabil; sie sind strammer denn je. Sah die Preisentwicklung für gebrauchte Autos in den vergangenen Jahren recht ähnlich aus, so ist in diesem Jahr vieles anders. Generell steigen im Winter die Preise und in den Sommermonaten gehen sie leicht zurück. Doch im Coronajahr 2021 ist nach Auswertungen des europaweiten Marktportals Autoscout 24 vieles anders: zum wiederholten Male stiegen die Preise im Monatsvergleich rapide an - im Juli erreichten sie mit durchschnittlich rund 23.000 Euro sogar einen neuen Höchststand. Damit kosten Gebrauchte derzeit rund 3.000 Euro mehr als im Juli 2020 und sind damit so teuer wie nie zuvor. Den Grund für den antizyklischen Preisanstieg sehen AutoScout24-Experten im Nachholbedarf der Verbraucher in Folge des Corona-Lockdowns, in Engpässen bei der Neuwagenproduktion und in einem gewachsenen Stellenwert des Autos, der ebenfalls von der Pandemie gefördert wurde.

"Es ist eine Summe aus kleineren und größeren Effekten aus den vergangenen Lockdowns, welche die Gebrauchtwagenpreise aktuell stark ansteigen lässt", sagt Stefan Schneck, Vertriebschef bei AutoScout24. So spiele etwa der Mangel an Halbleitern eine wichtige Rolle, der mancherorts die Produktion von Neuwagen lahmgelegt habe. "Hinzu kommt ein Nachholbedarf auf Seiten der Verbraucher, der dem zweiten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres geschuldet ist und jetzt geballt auf den Markt losbricht. Diese erhöhte Nachfrage nach Gebrauchten hat die Preise auch im Juli erneut in die Höhe getrieben", sagt Stefan Schneck. Auch das durch Corona beeinflusste Leasinggeschäft trieb die Preise für Gebrauchte zuletzt in die Höhe. Denn durch Produktionsschwierigkeiten während des ersten Lockdowns fehlen Leasingrückläufer und Mietwagen.

"Da es nicht genug Neuwagen für die Rückläufer gab, wurden Leasingverträge oft verlängert, statt die Fahrzeuge wie gewohnt durch Neuwagen auszutauschen", so Schneck, "die Leasingrückläufer stehen dem Markt also nicht wie sonst üblich als Gebrauchte zur Verfügung." Zudem hat die individuelle Mobilität durch die Corona-Pandemie deutlich an Stellenwert gewonnen. Viele stiegen von öffentlichen Verkehrsmitteln, der Bahn und Flugzeugen wieder auf das eigene Auto um. Der Autoscout-Gebrauchtwagen-Preis-Index macht die beschriebenen Veränderungen deutlich: Anders als in den Vorjahren kennt die Preiskurve segmentübergreifend nur eine Richtung: aufwärts. Allein im Vergleich zum Vormonat macht der Index einen Sprung um rund 300 Euro: Von 22.695 Euro im Juni auf nunmehr 22.941 Euro. Insgesamt steigen die Preise in fast allen Segmenten an, die Ausnahme von dieser Entwicklung bilden Sportwagen und Oldtimer. Mit dem Preisanstieg korrespondiert das sich verknappende Angebot, das im Monatsvergleich im zweistelligen Prozentbereich zurück geht.

In nahezu allen Fahrzeug- und Alterssegmenten verzeichnet der Preisindex für Juli Preiszuwächse in Höhe von etwa 1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Am stärksten legen hierbei innerhalb der Fahrzeugsegmente Gebrauchte der Ober- und Mittelklasse mit einem Preisanstieg von rund 1,6 Prozent zu. Besonders auffällig ist die große Nachfrage an edlen Youngtimern sowie teuren Spaßmachern. Viele gönnen sich derzeit ein solches Auto, weshalb sich die Standzeiten bei den Spezialhändlern oftmals nennenswert reduzierten. Ausreißer von dieser Entwicklung sind Vans bzw. Kleinbusse, deren Preise minimal nachgeben, sowie Oldtimer mit einem Preisrückgang von rund 4 Prozent auf nunmehr 28.904 Euro. Auffällig ist ferner der abermals segmentübergreifende Rückgang des Angebots. Am stärksten bricht das Angebot bei Vans bzw. Kleinbussen und Jahreswagen ein - es sinkt im Vergleich zum Vormonat um über 20 Prozent. Doch auch in allen anderen Segmenten bewegt sich der Angebotsrückgang mit Werten zwischen 12 und 19 Prozent im deutlich zweistelligen Bereich.

Die ohnehin schon höheren Preise für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind im Juli noch einmal gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat verteuern sich die Stromer um knapp 1 Prozent auf nunmehr 35.440 Euro bzw. 35.106 Euro. Günstiger kommen Verbraucher weg, wenn sie sich für einen Diesel entscheiden: 25.091 Euro werden dafür derzeit im Schnitt fällig. Auch Benziner haben preislich zugelegt und kosten jetzt im Schnitt 20.456 Euro. Gebrauchtwagen mit LPG- und CNG-Antrieb sind nach wie vor mit durchschnittlich 11.940 Euro und 15.680 Euro am günstigsten.