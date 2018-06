Auto als Unfallfrei gekauft , ist aber ein Unfallwagen!!

Hallo liebe Leute! und zwar hab ich vor einer woche das Auto gekauft, der Verkäufer hat gemeint, dass das Auto ein unfallfreies Auto ist. Ich habe heute das Auto nochmals durch checken lassen und es kam raus das der wagen ein unfallwagen ist. So .... jetzt steht aber auf dem Vertrag ich zitiere ... gebraucht, wie ausgiebig besichtet. z. Bsp. des Kilometerstandes oder früherer Unfallschäden können vom Verkäufer keine zugesicherten Eigenschaften Übernommen werden. Da das Fahrzeug vom Verkäufer nicht auf Unfallspuren und auf Mängel untersucht worden ist, können frühere Unfälle, Korrosionsschäden sowie andere sichtbare Schäden an der karosserie, am Fahrgestell, an der Bodengruppe oder am Motor auch nicht ausgeschlossen werden. Für etwa auftretende Schäden infolge früherer Unfallschäden / technischer Schäden kann aus diesem Grunde vom Verkäufer keine Haftung übernommen werden. meine Frage ist was kann ich da unternehmen? weil ja der Verkäufer mir gesagt hat das Fahrzeug ist unfallfrei. vielen Dank im voraus schonmal.