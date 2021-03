Spektakulärer Sonderling

Manchmal ist es nicht einfach seinen gebrauchten Traumwagen zu finden. Nicht alle Autos sind Volumenmodelle, die sich an jeder Ecke finden lassen. So einer ist der Mini Goodwood, denn wer einen coolen Mini aus der Neuzeit sucht, sollte nach dieser Kleinserie die Augen aufhalten. Sie hat Potenzial.

Erst einmal ist der Mini Goodwood ein ganz normaler Mini Cooper der Baureihe R56. Er wurde auf der Auto China 2011 in Shanghai vorgestellt und in den meisten Ländern nur in höchst überschaubaren Stückzahlen verkauft. Offiziell trägt das Sondermodell die Bezeichnung Mini inspired by Goodwood und er war angesichts seines üppigen Preises von fast 50.000 Euro alles andere als Bestseller. Die Bezeichnung Mini Goodwood soll dabei höchst subtil auf eine Verbindung hindeuten, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Denn Mini bediente sich bei einigen Ausstattungsdetails bei der großen Nobeltochter namens Rolls-Royce, die in Goodwood ihren Sitz haben.

Von außen erinnert zunächst nichts an die britische Luxusmarke, wenn man nicht gerade weiß, dass der Farbton "Diamond Black Metallic" bei Rolls-Royce zusammengemischt wurde. Das Sondermodell rollt auf 17 Zoll großen Speichenfelgen. Die Front- und Heckschürzen entsprechen denen des seinerzeitigen Mini Cooper S, bei der Motorhaube wählte man jedoch die glatte Haube des Cooper D ohne Lufthutze. Sie sollte besser zum eher ruhigen Auftritt des kleinen Edel-Flitzers passen und die Exklusivität betonen. Auf dem Kühlergrill prangt nicht etwa die Spirit of Ecstasy, sondern das normale Mini-Signet. Unter der Haube arbeitet der 1,6 Liter große Turbo-Vierzylinder mit 135 kW / 184 PS - seinerzeit die perfekte Art, einen Mini z bewegen. So weit, so gewöhnlich.

Sobald man die Türen des kleinen schwarzen Briten öffnet, ist es aber vorbei mit dem automobilen Understatement. Statt des bekannten Großserien-Interieurs aus Plastik und Stoff erwartet die Insassen gestern wie heute eine gemütliche Lounge aus edlem Holz und noch schickerem Leder. Teile des Instrumentenbretts oder die inneren Türgriffe wurden in der Rolls-Royce-Manufaktur aus Walnussholz gefertigt. Die Ziffernblätter von Tachometer und Drehzahlmesser übernehmen das Schriftbild der Luxusmarke. Der obere Teil der Instrumententafel wurde mit Walknappa-Leder bezogen, viele Tastenfelder in Piano Black lackiert. Dachhimmel und diverse Verkleidungen sind bei dem Sondermodell in der Rolls-Royce-Farbe Cornsilk gehalten, einem warmen Beigeton. Auf einer schnöden Gummimatte muss der Pilot seine müden Füße nicht absetzen, dafür stehen im Goodwood-Mini flauschige Matten aus Lammwolle zur Verfügung. Die Endfertigung des Wagens geschieht allerdings nicht bei Rolls-Royce, sondern im Mini-Werk in Oxford.

Während man von den Mini-Modellen der frühen 2010er Jahre eher eine mäßige Ausstattung gewohnt war, schöpfte das Sondermodell aus dem Vollen. Zum Serienumfang des Rolls-Royce-Beiboots gehörten unter anderem Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht, akustische Einparkhilfe, Klimaautomatik, Bordcomputer und ein hochwertiges Audiosystem. Alternativ zur Sechsgangschaltung gibt es eine Sechsgang-Automatik. Der exklusive Kleinwagen wurde in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren hergestellt und ab Frühjahr 2012 ausgeliefert. Die Nachfrage war auf einigen Märkten anfangs durchaus vorhanden, brach jedoch abrupt ab und so standen sich einige der rund 50.000 Euro teuren Luxusmodelle die Reifen platt und wurden mit hohen Rabatten verkauft.

Wer einen solchen Mini sucht, muss sich Mühe geben, denn auf den Gebrauchtwagenmärkten in Europa sind nur wenige Modelle zu finden. Die Ausstattungen sind identisch und so hängt der Preis allein von Laufleistung und Zustand ab. Ein gut erhaltenes Modell aus den Jahre 2012 / 2013 mit weniger als 150.000 Kilometern kostet bisweilen weniger als 20.000 Euro. Günstige Modelle starten zumindest in Deutschland schon einmal bei rund 15.000 Euro; Fahrzeuge im Topzustand mit geringer Laufleistung können auch schon einmal knapp über 20.000 Euro kosten. In Großbritannien sind die Fahrzeuge teurer und begehrter; hier hält jedoch der Rechtslenker die meisten von einem Kauf ab. In den USA und Kanada liegen die Preise ebenfalls über dem Niveau in Zentraleuropa. Große Wertsteigerungen sind bei dem Briten mit Goodwood-Genen nicht zu erwarten, doch es dürfte stetig nach oben gehen. Nach unten dürfte nichts mehr passieren. Man hat jedoch die Möglichkeit, für einen überschaubaren Mehrpreis eine echte Rarität im Kleid eines Massenmodells zu bewegen, der zudem noch richtig klasse ausgestattet ist. Ein echter Kauftipp für das Frühjahr 2021.