Einfach mal raus – das ist gar nicht so leicht. In den Zeiten der Corona-Pandemie sind die Preise für Camper und Wohnmobile explodiert. Was nach wie vor günstig zu haben ist, sind alte und hässliche Wohnwagen. Wohnwagen gelten als Inbegriff der Piefigkeit und so werden sie auch ausgestattet. Doch vom Look muss man sich nicht abschrecken lassen. Das beweist die Schwedin Cajsa Olsson. Die 55-Jährige hat sich einen alten Wohnwagen aus den 80er Jahren gekauft und mit weniger als 300 Euro komplett aufgemöbelt.

Olsson war clever. Ihr Adria 305 sah zwar innen schlimm aus, war aber technisch gut in Schuss, so dass sie nur das Dekor zu verändern brauchte. Das ganze Projekt hat nur eineinhalb Monate gedauert. Insgesamt hat sie nur 3000 schwedische Kronen in die Renovierung gesteckt. Den Verwandlungsprozess dokumentierte sie auf Instagram und in einer Upcyclinggruppe. Gegenüber der "Sun" sagte sie: "Ich habe mich zum Beispiel von Pinterest und Instagram inspirieren lassen und meinen eigenen Stil mit Dingen zusammengestellt, die ich liebe, wie Friedenszeichen, Mandalas, Holzmaterialien usw.".

Basis des Wagens war in Ordnung

Sie sei zwar keine Handwerkerin, aber auch nicht unbegabt: "Ich habe mich schon immer für Malerei, Schreinerei und Nähen interessiert... so habe ich im Laufe der Jahre ein wenig gelernt. Mein Vater war Schreiner und mein Partner ist Maler, also haben sie mir auch einige Fähigkeiten beigebracht."

Die vorhandenen Möbel blieben drin. Olsson hat den Wagen zuerst innen komplett weiß gestrichen, um den tristen Look zu vertreiben. Um den Küchenbereich abzusetzen, hat sie den Küchenblock in Dunkelgrau gestrichen, den alten Fußboden tauschte sie gegen Vinyl aus. Viele Dinge hat sie wiederverwendet. "Das Waschbecken ist zum Beispiel ein alter Küchentisch, den kleinen Tisch habe ich selbst aus recycelten Brettern gebaut und die Markise sind meine alten Küchenvorhänge."

Jeder Bereich des Wohnwagens wird mit einem Leinenvorhang abgetrennt. So wird der Raum aufgeteilt und der Innenraum hat mehr Privatsphäre. Aus den beiden Sitzbereichen schuf sie Betten, und staffierte sie mit frischer weißer Bettwäsche, gemusterten Überwürfen mit Quastenrand und vielen Kissen und Decken aus, die einen sehr wohnlichen Charakter haben. Die Inneneinrichtung wurde mit Accessoires wie geflochtenen Seilhaltern, Holzaccessoires und Zimmerpflanzen aufgepeppt.

Und das Beste: Der Wagen ist straßensicher und kann einfach an die Anhängerkupplung genommen werden. Den alten Adria 305 konnte sie für 450 Euro günstig kaufen. Das mobile Mini-Häuschen hat zusammen nur 750 Euro oder 7800 schwedische Kronen gekostet.

Quelle: min_lilla_adria_305/Instagram