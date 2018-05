Warum von der Stange kaufen, wenn man ein ganz eigenes Motorrad haben kann? Jeder Fahrer liebt seine Maschine, bei einem indivualisierten Custom-Bike findet diese einzigartige Beziehung einen anderen Ausdruck, als bei einem Motorrad aus dem Katalog.

Der opulente Band von teNeues "Custom Bike Life" feiert diese Bikes und diese Szene nicht nur in ausgesuchten Bildern. Der Wälzer ist ein Bild- und Reportageband, der nicht nur die Bilder, sondern auch die Geschichte hinter den Bikes beschreibt. Da die Texte in drei Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch – abgedruckt werden, erschlägt der Textumfang nicht. Vor allem macht es aber auch dem Laien Spaß, sich von Michael Köckritz in eine Welt entführen zu lassen, in der die Motorräder noch brutal, stylish und ohne besondere Zutaten sind. Köckritz zur Seite stehen vier ausgewiesene Mitarbeiter – die kleine Crew sorgt dafür, dass dieser Band "Seele" besitzt.

Wohlfühltourer, gebaut für den vermögenden Best-Ager, findet man hier nicht, jedes Motorrad ist ein eigenes Statement in Lack und Chrome.

Ursprünglich entstand die Custom-Bike-Bewegung aus einer Welle des Protest gegen die Gesellschaft. Sie waren ein "Katalysator" der Rebellion, zentrales Element einer Sub-Kultur der 1960er. Die Zeiten von Filmen wie "Scorpio Rising" sind allerdings lange vorbei. Heute müssen sich die stolzen Rebellen-Maschinen wohl oder übel in die lange Folge der analogen Retrotrends einreihen. Wie Köckritz es für seine geliebten Bikes formuliert: "In den letzten Jahren sind sie mehr und mehr zum analogen Luxus in einer zunehmend digitalisierten Welt avanciert."

Analoges Lebensgefühl

Sei es drum, von dem Wunsch nach einer einzigartigen, mit der Hand gemachten Maschine leben heute kleine Werkstätten verstreut über die ganze Welt. Sie sind dann auch das Herz der Szene und des Bandes. Die Schrauber und nicht die Kunden sind die Helden des Bandes. Doch auch als Accessoire des Hipster-Lifestyle garantiert so ein Motorrad ein authentisches Fahrerlebnis. Es steht nach wie vor für Selbstverwirklichung und Lebensgefühl.

Der Band verliert sich nicht in der Beschreibung technischer Details, er transportiert ein Lebensgefühl. Im Zentrum stehen die Maschinen – meist porträtiert wie Kunstobjekte. Doch erst inmitten von Werkstätten und neben ihren Erbauern werden diese kühlen Objekte wieder lebendig. Durch den ganzen Band zieht sich diese Spannung zwischen den polierten Ausstellungsstücken und dem rauen Leben auf der Straße. Mit Reportagen von Events wie dem "Wheels & Waves". Dort findet sich die Magie von Ruß und Dreck und von Öl verschmierten, schwieligen Händen.

Custom Bike Life; Verlag: teNeues Media; Seitenzahl: 224; 49,90 Euro