Dirk Behlau - alias The Pixeleye - ist der Chronist der weltweiten Kustom-Kulture-Szene, einem Soziotop, das sich locker um die Rock'n'Roll Subkultur angesiedelt hat. Bekannt sind seine Foto von speziell designten Custom-Bikes und US-Cars, aber Behlau ist weit mehr als ein Produktfotograf für Kleinserienmodelle. In seinem Band "Alive" zeigt er das Leben einer Szene, die den meisten verborgen bleibt, oder die sie nur einmal wahrnehmen, wenn sich der Blick am Kiosk an einem tätowierten Model auf einem chromglänzenden Motorrad festsaugt. "Rock'n'Roll ist sicherlich keine Parallelwelt", sagt Behlau. "Sondern seit Jahrzehnten in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man muss nur genau hinsehen, um ihn zu entdecken."

Die Fotos von "Alive" sind im besten Sinne intim, Aufnahmen eines Insiders, der sehr private und vertraute Momente festgehalten hat. Der Reiz der Bilder liegt darin, dass sie das sehr persönliche des Erlebens erhalten und dem Augenblick dazu einem besonderen Glanz verleihen. "Gleichgültigkeit wird man bei mir jedenfalls nicht spüren. Meine Fotos sollen Emotionen erzeugen." Szene und Personen stilisieren sich, aber sie verstellen sich nicht: "Ein eigener Stil entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Da ist nichts Aufgesetztes dran. Jeder Mann sieht gerne gut aus und sieht auch gerne Frauen an, die sexy und selbstbewusst sind." Es ist schon eine extrovertierte Szene, die sich vor allem auf ihren Treffen so darstellen kann, wie sie sich fühlt.

Dirk Behlau hat bereits mehrere Fotobände veröffentlicht ("Speed Kings", "Hotrod Empire" und "Kool Fellas"), "Alive" ist das erste große Coffee-Table-Buch. "Es hat den dreifachen Umfang im Vergleich zu meinen anderen Büchern und kommt im XXL-Format mit transparentem Plastikumschlag, Sonderfarbendruck, Hardcover daher und ist sehr hochwertig angelegt." Der Band bannt vier Jahre Kustom Kulture aus den USA und aus ganz Europa. "Für Außenstehende sehen diese Leute mit ihren Tattoos vielleicht bedrohlich und fremd aus. Aber das kann täuschen. Familie und Freundschaft sind mir das Wichtigste." Eine Botschaft hat der Fotograf auch: "Zieh dein eigenes Ding mit Leidenschaft und Liebe durch und mach etwas, das dich glücklich macht."

Dirk Behlau - The Pixeleye

Video "Alive"

#link;http://www.alive.zeixs.com/shop/;Verlagsshop "Alive", Classic Edition 55 Euro, Limited Edition (100 Ex., signiert + Dynotones CD + 2 Bierdeckel + 3 Sticker) 98 Euro.

