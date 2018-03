Wie sich die Unterschiede bei einem Unfall "Alt gegen Neu" konkret auswirken, hat das Insurance Institute For Highway Safety an einem Beispiel für Amerika demonstriert. Auch in Deutschland sollte der Crashtest zu denken geben, denn auch hier sind mehr alte Autos unterwegs, als man zuerst annimmt.

Flotte an Altwagen

Der deutsche Pkw hat im Durchschnitt bereits 9,2 Dienstjahre auf dem Buckel. In diesem Wert sind Händlerzulassung, Gewerbefahrzeuge und Dienstwagen bereits inbegriffen. Sie sind meist keine vier Jahr alt, der durchschnittliche Privat-Pkw dürfte daher eher 12 als 9,2 Jahre alt sein. So oder so: Das ist ganz schön alt. Es bedeutet, dass für jeden neuen Wagen auch ein fast 20-jähriges Vehikel um die Ecken schleichen muss, um diesen Durchschnittswert zu erreichen.

Sicherheit auf dem Stand an anno dazumal

Für die Sicherheit der Insassen bedeutet dieses Alter nichts Gutes, denn eine Sicherheitsausstattung eines zehn oder 20 Jahre alten Wagens kann sich nicht mit der neuer Modelle messen. Hinzu kommt noch eine Verschärfung, die den wenigsten Autofahrern klar ist. Sicherheitstest und die dazu gehörigen Sternchen werden für ein Fahrzeug nicht in jedem Baujahr neu wiederholt: In aller Regel wird das Prozedere nur einmal bei der Erstzulassung des Typs absolviert. Schärfere Normen sitzt man danach einfach aus.



Der Sharan I wurde bis 2010 gebaut, die Typzulassung erfolgte allerdings 15 Jahre früher. Der Touran lief bis 2015 vom Band, er ging aber schon 2003 in den Verkauf. Wer einen Gebrauchtwagen fährt, dem kann es also durchaus passieren, dass sein 15 Jahre altes Fahrzeug den Sicherheitsnormen von vor 25 oder 30 Jahren entspricht. Ein Mangel, den man erst bemerkt, wenn es zu einem Unfall kommt.

Mexikos beliebtestes Taxi

Das Insurance Institute For Highway Safety testete einen Nissan Sentra, der in Mexiko Tsuru heißt, und dort das Herz der Taxiflotten bildet. Das Auto stammt aus Mexiko und wurde im Jahr 2015 gebaut, die Modellreihe wurde allerdings schon 1992 aufgelegt. Im Test musste der Mexiko-Tsuru gegen den neuen Nissan Versa von 2016 aus den USA antreten. Beides sind einfache Mittelklassewagen von Nissan, praktisch neu und doch liegen Welten dazwischen.



Mit etwa 60 km/h fuhren Tsuru und Versa aufeinander los und stießen versetzt – also nicht komplett frontal – zusammen. Wenn sich zwei Mal 60 km/h addieren, ist das ein schwerer Unfall. Auch der moderne Nissan Versa war danach nur noch Schrott. Dem Fahrer dürfte aber kaum etwas passiert sein. Die Sicherheitszelle hielt, mehrere Airbags schützten den Fahrer. Der Fahrer des Tsuru hingegen hatte keine Chance. Es gibt keinen Airbag. Aber auch ein Airbag hätte ihn nicht retten können. Die Sicherheitszelle zerbarst und der Fahrer hätte sich direkt auf die Trümmer der A-Säule zubewegt.

Nissan stellt Modell ein

Die Auto-Sicherheitsfirma NCAP berichtete, dass der Tsuru zwischen 2007 und 2012 für mehr als 4000 Tote in Mexiko verantwortlich sei. Nach dem spektakulären Test hat sich Nissan entschieden, die Produktion der Todesfalle einzustellen. Damit setzte sich die #NoZeroStarCars-Kampagne von NCAP durch. In Lateinamerika hält die Sicherheitsfirma die üblichen "Spielregeln" nicht ein. Sie schickt alte Modelle, die noch gebaut werden, durch einen modernen Crashtest. Der Tsuru erreichte dabei – wenig verwunderlich – null Sterne.