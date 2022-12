Sehen Sie im Video: Mit diesen Tipps beim Autofahren kommen Sie sicher durch den Winter.









Autofahren ist im Winter besonders anspruchsvoll. Fahrzeuge reagieren bei Kälte, Eis und Schnee anders als gewohnt. Deswegen muss das Fahrverhalten an die Witterung angepasst werden. Grundsätzlich gilt: Im Winter sollten der Abstand zum Vordermann vergrößert und das Tempo verringert werden. Selbstüberschätzung führt schnell zu Unfällen. Wachsamkeit: Vorsicht und vorausschauendes Fahren sind essenziell. Denn neben Eis und Schnee stellen auch andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar. Geringe Motordrehzahlen: Das Fahren in einem höheren Gang gibt den Reifen mehr Haftung. Anfahren im Schnee: Wenn die Reifen durchdrehen, hilft das Anfahren im zweiten Gang. Die Kraftübertragung auf die Räder erfolgt so effektiver. Sanftes Lenken: Abrupte und schnelle Lenkbewegungen können zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen. Behutsame Lenkbewegungen reduzieren das Risiko. Bremsen: Wer stark bremst, riskiert ebenfalls die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Es ist ratsam, besser rechtzeitig das Gas wegzulassen. Fahren auf Eis: Bei vereisten Straßen sollte auf den PKW verzichtet werden. Falls man unterwegs auf Eis trifft, sollte nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Räumfahrzeuge: Sie zu überholen ist nicht ratsam. Denn vor Schneepflug & Co. sind die Straßenverhältnisse meist deutlich schlechter. Wer bei Eis und Schnee auf das Auto verzichten kann, sollte es tun. Im Winter ist die Devise: Langsam kommt man sicher ans Ziel!

Mehr