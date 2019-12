Ein bisschen Luxus gefällig? Der kann beim Autokauf ganz schnell zu ganz schön teuer werden. So mache Ausstattung ist sicherlich praktisch, macht das Fahren sicherer oder hilft uns auf langen Strecke. Andere Ausstattungen sind einfach ein Hingucker. Wir haben einen Blick auf besonders luxuriöse Spielereien geworfen, die vielleicht nicht jedermann braucht.

Aber auch klimaneutrale Ausstattungen stehen immer mehr im Fokus der Autohersteller. Der neue E-Porsche Taycan kommt serienmäßig mit einer veganen Innenausstattung. Anstatt des üblichen Leders kommt hier ein Material zum Einsatz, dass zum Teil aus recycelten Polyesterfasern besteht. Laut Porsche verursacht die Produktion rund 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß.

Hier steht weniger das Klima als das eigene Ego im Fokus: Der neue Land Rover Defender - erstmals vorgestellt auf der IAA 2019 - hält etwas ganz Besonderes für den Fahrer bereit: Eine personalisierte Einstiegsleiste mit dem eigenem Namen für 885 Euro. Sobald die Tür geöffnet wird, erstrahlt der Name mit Hilfe von Leds auf der Einstiegsleiste. Bei einem Einstiegspreis für den Land Rover Defender 90 von 49.700 Euro fällt die Leiste auch nicht wirklich ins Gewicht.

Purer Luxus im Bentley

Bentley hält ein ganz besonders spaßiges Gadget für jeden, der das nötige Kleingeld hat, bereit: Ein Sektkühler eingebaut in die Rückbank. Wobei es sich in diesem Fall wahrscheinlich nicht um Sekt , sondern eher um Chamapgner handeln wird, gibt es diese Sonderausstattung in den Modellen Mulsanne und Bentayga. Wer mag kann anstatt des Champagners auch Whiskey oder andere edle Tropfen bereitstellen. Preis auf Anfrage versteht sich.

Sitze im Wert eines Kleinwagens

Ein wenig teurer wird es beim Audi A8. Wer hier besonders bequem aber sportlich sitzen will, der greift tiefer in die Tasche . Das Komfort Individualkontursitz-Paket in Sportoptik kostet 15.395 Euro. Zum Vergleich: Ein VW Polo kostet ab Werk rund 14.300 Euro. Sitze im Wert eines Neuwagens: Definitiv ein aufwendiges Extra im Audi 8.

Ein wenig günstiger wird es wieder beim BMW 8er Coupé. Wer sich hier für die Individual-Volllederausstattung 'Merino' in Elfenbeinweiß und Nachtblau entscheidet, der legt dafür 7.750 Euro mehr auf den Tisch. Ein ganz schön teuerer Spaß für eine bestimmte Farbwahl.

Wer sein Tier liebt, zahlt gerne drauf

Vor allem für Tierfreunde bietet die Autoindustrie jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Denn offensichtlich wird nicht nur auf die eigene Bequemlichkeit wert gelegt, sondern auch darauf, dass es der Vierbeiner im Auto möglichst gemütlich hat.

Auch Maybach hält für Tierfreunde Einiges bereit: In der "Icons of Luxery" Collection gibt es nicht nur eine Lammwolldecke für den Hund, sondern auch einen Maybach-Dressursattel im Wert von 6950 Euro.

Auch ungewöhnlich: Der Land Rover Discovery bietet eine Haustierrampe als Sonderausstattung an. Der Sprung in den Wagen ist für manche kleine Hunderasse sicherlich etwas anspruchvoller.

Damit der Hundebesitzer den Hund nicht heben muss, gibt es bei Land Rover die Hunderampe. So kommt auch der kleinste Hund komfortabel und ohne Sprung in den Kofferraum. Kostenpunkt: 353 Euro.

Egal, welche Sonderausstattung es bei Ihnen sein darf: Wer mehr Komfort im Neuwagen möchte, hat wirklich viele Möglichkeiten dazu. Der Katalog an außergewöhnlichen Sonderausstattungen scheint wirklich lang zu sein. Die Frage, ob man so manche Spielerei wirklich braucht, muss sich jeder Autokäufer selbst beantworten.