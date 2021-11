Sehen Sie im Video: Spartipp – ADAC deckt auf, wann Benzin am teuersten ist – und wie Sie 20 Euro im Monat sparen.

















Benzinpreise können im Verlauf eines Tages stark schwanken.





Hätten Sie gewusst, dass die Uhrzeit eine entscheidende Rolle dabei spielt?





Eine Studie des ADAC fand die besten und schlechtesten Zeiträume zum Tanken heraus.





Dafür maß der Autoclub einen Monat lang die minütlichen Preisbewegungen





von rund 14.000 Tankstellen in ganz Deutschland. Das Ergebnis:





Vormittags ist der Sprit am teuersten – vor allem um 7 Uhr sowie zwischen 10 und 13 Uhr.





Überraschenderweise sparen Sie nach Feierabend an der Zapfsäule.





Zwischen 18 und 19 Uhr sowie 20 und 22 Uhr tanken Sie am günstigsten.





In der Spitze liegt der Preisunterschied für einen Benziner bei mehr als sieben Cent je Liter.





Aber Vorsicht: Ab 23 Uhr schnellt das Preisschild wieder in die Höhe.

