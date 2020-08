Kommen Sie mit auf unsere Städte-Schnitzeljagd, ausgedacht von CUS.

Der stern und die Autostadt in Wolfsburg laden zehn Wochen lang zu einer spannenden Rätseljagd ein, die quer durch die Republik führt. Am Ende veranstaltet die Autostadt einen großen Rätsel-Showdown, und nach dem Motto „The winner takes it all“ erhält die Gewinnerin oder der Gewinner alle Preise im Wert von fast 100.000 Euro. In dieser Ausgabe und jede Woche bis zum 15. Oktober erscheint hier im stern ein neues ­Rätsel. In Folge drei geht es durch Göttingen (unten die weiteren Städte und Termine).

Die abgebildeten Fahrzeuge können im Detail von den tatsächlichen Gewinnen abweichen. Die Übergabe des Gewinns erfolgt durch die Autostadt im Rahmen des von ihr veranstalteten Abschlussevents

Und so geht’s: Machen Sie sich entweder persönlich in Ihrer Stadt auf den Weg oder nehmen Sie einen Stadtplan zur Hand. Wichtig: Man muss nicht in der jeweiligen Stadt wohnen, um teilzunehmen. Das heißt: Sie ­haben zehnmal die Chance in die Finalziehung zu kommen. Beantworten Sie die unten genannten Fragen und schicken Sie die Antworten bis zum 6. September 2020, 24 Uhr, mit dem Betreff „Göttingen“ an: iqon@autostadt.de

Wer sechs dieser sieben Fragen richtig beantwortet, kommt in die wöchentliche Auslosung für die Teilnahme am großen Finale am 25. Oktober in der ­Wolfsburger Autostadt. Innerhalb von sieben Tagen nach Einsendeschluss ­werden aus den richtigen Einsendungen pro Stadt maximal 50 Plätze für das ­Finale verlost. Wenn Sie mehrere Städte-Rätsel knacken, erhöhen Sie Ihre ­Chancen zur Teilnahme und im Finale. Dort kämpfen dann die findigsten ­Köpfe in einem spannenden Rätsel-Showdown um den großen Preis: einen ­Volkswagen California 6.1 Beach Camper, einen historischen ­Volkswagen Käfer und einen E-Scooter. Der oder die Schnellste gewinnt. ­Hinweis: Die Anreise ­erfolgt auf eigene Kosten. Zu den zehn Städten hier im stern kommt als elfte Stadt das Rätsel in der Wolfsburger Autostadt hinzu, das ebenfalls am 13. August startet. Mehr dazu unter www.autostadt.de/iqon.

Wie geht es weiter?

Nächste Woche (3.9.): Dresden. Danach: 10.9. Bonn / 17.9. Frankfurt / 24.9. Dortmund / 1.10. Marburg / 8.10. Stuttgart / 15.10. Berlin.

Die Spielregeln

Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.autostadt.de/iqon. Das große Finale ­findet am 25. Oktober 2020 in der Autostadt in Wolfsburg statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diese Woche: Göttingen

Drei rote Punkte – welcher Promi steht meistens darauf? Wessen Service unter Sternbildern? Welches Becken direkt über Eratosthenes? Welcher Promi entwarf die Hand? Geheimnis in der Finsternis: Um wen geht es diesen August? Denkmal mit Löwe: Seit wann steht das Denkmal genau hier? 1833: Welche Sprache?